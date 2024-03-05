推藐視國會罪 洪孟楷：呼籲綠委一起響應

國民黨立委洪孟楷今早受訪，談及未來推動「藐視國會罪」，呼籲民進黨立委一起響應努力，除非甘願做行政部門的應聲蟲。國民黨立委王鴻薇表示，確實應有藐視國會罪，但具體內容部分可多協商。

洪孟楷表示，立法跟行政監督制衡本就是在民主憲政底下的運行方式，民進黨政府不是最喜歡講美國，美國三權分立有辦法平衡運作200年之久，靠的就是三權相互監督、制衡。美國有藐視國會罪，甚至比台灣目前要推動的更嚴格。

洪孟楷指出，過去行政權一黨獨大的情況已經消失，民進黨若還在懷念過去8年一黨獨大的狀況，綠營真的可以省省，好好面對新國會，從行政官員來到國會說實話、說真話開始，不能再藐視國會。

洪孟楷強調，如果有藐視國會的部分，未來民進黨立委也能要求相關部會首長負起責任，並非只是藍營的權利，綠營一樣有權利能用來監督政府，除非綠營立委甘願做黨意立委、行政部門的應聲蟲，否則應該一起來努力。