推藐視國會罪 洪孟楷：呼籲綠委一起響應
國民黨立委洪孟楷今早受訪，談及未來推動「藐視國會罪」，呼籲民進黨立委一起響應努力，除非甘願做行政部門的應聲蟲。國民黨立委王鴻薇表示，確實應有藐視國會罪，但具體內容部分可多協商。
洪孟楷表示，立法跟行政監督制衡本就是在民主憲政底下的運行方式，民進黨政府不是最喜歡講美國，美國三權分立有辦法平衡運作200年之久，靠的就是三權相互監督、制衡。美國有藐視國會罪，甚至比台灣目前要推動的更嚴格。
洪孟楷指出，過去行政權一黨獨大的情況已經消失，民進黨若還在懷念過去8年一黨獨大的狀況，綠營真的可以省省，好好面對新國會，從行政官員來到國會說實話、說真話開始，不能再藐視國會。
洪孟楷強調，如果有藐視國會的部分，未來民進黨立委也能要求相關部會首長負起責任，並非只是藍營的權利，綠營一樣有權利能用來監督政府，除非綠營立委甘願做黨意立委、行政部門的應聲蟲，否則應該一起來努力。
王鴻薇受訪時也表示，很多官員反質詢，甚至有的出言不遜、謊話連篇，確實應該有藐視國會罪的存在，但在具體內容部分，未來可多協商，甚至跟外界的專家學者多協商，如何維護國會尊嚴，讓外界知道，國會改革絕非立委擴權。
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