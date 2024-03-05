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2024萬金石馬拉松 侯友宜：人生只有往前看 別沉溺過去

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑，這次有超過1萬1000人參加，新北市長侯友宜表示，自己也會下場參與。記者季相儒／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑，這次有超過1萬1000人參加，新北市長侯友宜表示，自己也會下場參與。記者季相儒／攝影

2024新北市萬金石馬拉松3月17日將在萬里翡翠灣起跑。新北市長侯友宜今出席致詞說，他從民國95年起年年跑沒中斷過，看萬金石從銅、銀到金標章認證，成為競技、永續、經濟的產業。侯也念出現場標語，沒有跑不到的距離，只有踏不出的距離，認為「人生只有往前看，沒有往後看」，別沉溺於過去，引人聯想。

萬金石馬拉松每年參賽逾1.1萬人，今年即將在3月17日萬里翡翠灣起跑。侯友宜今與中華民國田徑協會理事長葉政彥、贊助商代表一同公開路跑博覽會6大亮點，開箱互動展區，邀請民眾「玩」出下一萬步。侯致詞說，他從民國95年開始參加萬金石馬拉松，年年跑都沒有中斷過，而萬金石也從銅、銀到金標章，成為競技、永續、經濟的產業。

侯說，為讓更多人分享路跑，今年3月14日至16日也在新莊體育館辦新北路跑博覽會，集結運動產業、服飾及觀光等產業，由萬金石馬拉松帶動運動產業鍊。侯話鋒一轉，唸起現場標語沒有跑不到的距離，只有踏不出的距離，認為「人生只有往前看，沒有往後看」，做事不要怕怕的，做了就對了，過去就要翻頁。

體育局補充，新北路跑運動博覽會邀集超過50家企業，包括運動補給、運動服飾配件、運動觀光等攤位，還有各項運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區等，民眾只要在全場集章，完成指定集章任務，就有機會加碼抽大獎，活動3天更有每日限量入場好禮福袋。

新北市政府大廳即日起3月17日主打「好拍(山海Q景)、好玩(百變造句)、好運來(抽個吉籤)」的下一萬步就這樣玩互動式展區，民眾可來現場抽籤詩。另外，現正報名中的2025雙北世界壯年運動會，只要年滿30歲就能站上國際舞台，有35種運動種類，4月17日前完成報名享有7折早鳥優惠。

2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑。記者劉懿萱／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑。記者劉懿萱／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑，這次有超過1萬1000人參加，今天在新北市政府舉辦活動記者會，新北市長侯友宜（前排右一）出席。記者季相儒／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑，這次有超過1萬1000人參加，今天在新北市政府舉辦活動記者會，新北市長侯友宜（前排右一）出席。記者季相儒／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑。記者劉懿萱／攝影
2024年新北市的萬金石馬拉松即將在3月17日於萬里翡翠灣開跑。記者劉懿萱／攝影

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