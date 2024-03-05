出席考委提名小組會議 蔡總統：為國家遴選優秀人選

蔡英文總統昨天核定成立「第14屆考試院考試委員提名審薦小組」，蔡總統今天出席第一次會議，頒發聘書給所有小組委員。蔡總統表示，多位提名審薦小組委員曾經參與提名審薦工作，她要請大家貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選。

第14屆考試委員提名審薦小組第一次會議今天上午出席在總統府召開。蔡總統致詞時表示，第13屆考試委員任期即將在今年8月底屆滿。依據憲法增修條文以及考試院組織法的規定，副總統賴清德就職第16任總統後，需要在5月底前提名新一屆考試委員，咨請立法院行使同意權。

蔡總統總統指出，為了審慎遴選第14屆考試委員人選，經過交接小組會商，決定採行提名審薦程序。因此，由她核定設置提名審薦小組，並請各位擔任審薦小組委員，協助下一任總統辦理提名。她也要感謝委員們願意鼎力協助，共同參與這項重要的憲法任務。

蔡總統強調，考試委員肩負提升公務人力素質以及健全文官體制運作的職責，更要前瞻國家未來人才的需求。因此，考試委員對於考試選才及人事制度，也都要有革新的理念，才能為國家整體發展奠定堅實的人力基礎，相信這也是國人對考試委員的深切期待。

蔡總統總統表示，「各位委員都是歷練豐富的社會賢達，在座多位也曾經參與提名審薦工作」，她要請大家貢獻專業和智慧，協助下一任總統，為國家遴選優秀適任並符合社會期待的考試委員人選，一起為考試院的院務發展開啟嶄新的一頁。

隨後，蔡總統頒發聘書給考試委員提名審薦小組委員，包括副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢。