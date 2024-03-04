總統核定成立考試委員審薦小組 蕭美琴任召集人

第13任考試院長、副院長及考試委員9人將於8月底屆滿，蔡英文總統今天核定成立「第14屆考試院考試委員提名審薦小組」，副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等五人為提名審薦小組委員，並由蕭美琴擔任召集人，將協助第16任總統賴清德提名考試委員。

總統府發言人林聿禪表示，考試院為國家人力資源部門，致力拔擢優秀人才，健全人事法制，考試委員須超越政黨，依據法律獨立行使職權，肩負為國考試取才、健全文官體制的重任。

林聿禪表示，現任第13屆考試院院長、副院長及考試委員9人，任期將在8月31日屆滿。為使考試委員任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，第16任賴清德總統依憲法增修條文及考試院組織法相關規定，應於5月31日前提名第14屆院長、副院長及考試委員人選，並預計於立法院本會期同意後任命。

林聿禪說明，由於本次考試委員提名作業，適逢總統交接期間，經520交接小組會商後獲致共識，決議仍採行審薦程序，自即日起展開提名幕僚作業，以襄助第16任賴清德總統以公開、公平、公正方式提名考試委員，納入總統府交接事項。

林聿禪表示，蔡總統已核定第14屆考試委員提名審薦小組設置要點，敦聘副總統當選人蕭美琴、考試院長黃榮村、總統府資政林全、資政蕭新煌、和碩聯合科技股份有限公司董事長童子賢等五人為提名審薦小組委員，並由蕭美琴擔任召集人。

林聿禪指出，審薦小組召集人主持審薦會議，例由副總統擔任，為使提名政務得以在總統交接後順暢進行、業務無縫接軌，因此由蕭美琴擔任召集人；另因黃榮村熟稔考試院現階段院務運作及未來發展方向，並表達無續任意願，也請黃協助本次審薦工作。林全、蕭新煌及童子賢在各自專業領域均富社會聲望，也曾協助考試委員提名審薦工作，本次借重其豐富閱歷，提供提名相關諮詢與建議。

林聿禪進一步說明，提名審薦小組負責考試委員審薦事宜，訂於3月5日召開第1次會議，會後將以發布新聞、函請機關團體推薦等方式，公開接受社會各界推（自）薦考試委員候選人，期廣納各界優秀適任人才。