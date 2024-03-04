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徐富癸：520主委會留任？吳澤成：個人意願希望休息

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影
工程會主委吳澤成。記者侯俐安／攝影

總統當選人賴清德將於5月20日就職，民進黨籍立委徐富奎今天上午在立法院交通委員詢問行政院工程會主委吳澤成是否會留任？吳澤成回應，「我個人意見是希望休息」。

農業部、交通部、經濟部、環境部、內政部、數位部等接連升格組改，工程會仍尚未組改。徐富奎及民眾黨籍立委林國成等人上午都關注吳澤成的去留問題，林國成更表示，工程會應有必要存在，如今卻成為組改孤兒。

吳澤成坦言「兩難」。他說，工程會在業務上有存在必要，也有重要功能，但實務上因部會數量有限制，其他部會也有成立需求，因此暫時以現況進行，是不得已的作法。

徐富奎說，工程會無論組改或定位，都仍扮演重要角色，行政院應思考。吳澤成回應「應該要解決」。

另外，2019年至2023年，公共工程進度落後與流標，從19件提高到500件，成長30倍。吳澤成表示，工程進度列管持續控管中，盼從預防方面盡量降低，當標案管理系統發現落後，會馬上提醒與協助，協助相關機關與地方政府解決問題，一直都在努力中。

至於屏東偏鄉、原鄉，公共工程進度落後，尤其工程單價較高。吳澤成表示，偏鄉本來就可以依照實際價格需求編列，會加強對鄉鎮與縣政府宣導，如何編列預算避免流標。

偏鄉 吳澤成 行政院

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