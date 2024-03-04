【專家之眼】金門高粱的戰地記憶 兩岸緩解的先行指標

高粱酒的特性，越陳越香；於物資匱乏的年代，更是一般人的成長記憶啊；看著長輩在暢談開飲之時，老邁的豪情不減，難免又有慨嘆的倉皇辭廟。

因此，於2024總統大選的辯論會上，當某政黨的候選組合喊出：從小看大家都愛喝威士忌，「還記得我小的時候，細漢欸時準，大家都愛喝Johnnie Walker」。說者無心，想傳遞的訊息是：國人繼續勇敢向前行；卻是聽者有意！一時間出身上流引起的錯愕、違和感，真正在反映的是：世代交替與權力更迭的必然。

是的，隨著台灣經濟有著爆發成長，不僅能帶動飲酒文化的普及；如今南北各地，都有饒富異國風情的酒吧；而且功力升級的樂團演出，與調酒服務的多樣選擇性，一點也不輸給國際大都會的觀光區。

反觀，早一輩台灣人的成長茁壯，則伴隨著砲火洗禮與家國興亡。根據統計，曾參與八二三炮戰的在台徵兵人數，約達二萬名；其後輪番駐地金門的官兵，更所在多有。隨著時代的演變，外島駐軍也會益發的接近台灣人口分布。

今年農曆年前，金門縣政府與酒廠再次合作，提供居民為期三年的存酒服務。有趣的對比是，於十五年前首次推出，當時是全體國人以新台幣二萬一千元，即可在本島的任一超商內，購得一張罈裝三公升、可存放三年的高粱酒劵。

此番，僅限在金門當地有設籍的居民，且中籤率還不到8%；大約每十二位金門鄉親，就只有一人能幸運抽得存酒券。而且在領券之時，立即要支付新台幣二萬元！前後兩次的價金，看似約當；不過酒罈容量，則改為二公升裝。

換言之，隨著金門高粱風行到中國大陸，如今高粱酒價的上升，業已超過三成之多。而這個換算比例，當然是嚴重低估了高粱酒的流行風潮；因為此番還搭配要有金門戶籍以及抽籤十二取一，種種的限購措施喔!

可別忘記，在戒嚴時期與施行專賣制度的過往，曾被管制銷售的金門高粱，也不是恣意即能取得的稀世珍品。一個有趣的推論，高粱酒的價格波動與取得的難易程度，隱然已成為兩岸和平的指標之一；至少在敵對態勢的消融上。

當然，烽火歲月當兒，前線官兵不分老少的杯杯高粱下肚，所展示出的豪氣不減；也意味著喝高粱的偏愛，仍有其族群特性在，甚至會反映在政黨認同上。

根據政大選研中心在2022年間調查，當時以喝酒習性來作為填答意願與精確度的間接量測。在該次問卷設計的最後，提出了「請問您最常喝什麼酒？」

分析該次的調查數據，國民黨支持者，與民進黨、民眾黨、時代力量的差異，主要在：喝啤酒跟烈酒(威士忌、高粱酒、白蘭地)的習性，很有不同。居然也能做歸納和反映出，各政黨支持者的主要屬性與可能的樣貌。

傾向支持國民黨者，喝烈酒比例是，22%，遠高於其他政黨的支持人士，12%，足有一成的分別；反之，非藍群體喝啤酒的比率，則比藍營支持者多出一成。至於喝清酒、調酒或其他的花式搭配，則沒有明顯的政黨區別。

最後，即使在喝烈酒的選擇上，若以高粱對比其他烈酒，威士忌、白蘭地等，藍營支持者大概是五五分，也就是各約11%；反觀，非藍陣營喝高粱的比例，約僅及2%。

「蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！」

在飲用烈酒的偏愛，看似關聯性的政黨認同與在地域的南北分別，部分原因即源自於兩岸對抗，那曾經風雨飄搖的歲月滄桑。思來想去，如今被珍藏但又逐漸的淺嘗則止，行銷高粱酒的手法與通路多元化，正是兩岸和平的溫度計啊！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康