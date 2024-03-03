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柯文哲拋N+1提名…她分析：恐成民眾黨連任議員殲滅計畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲。本報資料照片

布局2026，曾幫民眾黨主席柯文哲操刀Line官方帳號的民眾黨2020前不分區立委提名人吳靜怡今天在臉書表示，柯文哲花了200萬做全國票倉分析，提出「N+1」全台擴大提名計畫，其中，現任議員要再拉一位新參選人在同區參選，吳認為，這策略恐怕成為民眾黨連任議員的殲滅計畫。

吳靜怡分析，因為台北市成為越選越弱的盤勢，更何況綜合的數據分析都能夠呈現出柯文哲得票高的地方，大部分都是蔡英文2020選票突破五成的地方，柯文哲完全沒有六都基本盤，但聰明的柯文哲為何要此時提出「N+1」計畫？目的很簡單，就是陳智菡

吳說，「N+1」策略合理化了陳智菡等人空降到任何一個地方，任何一個民眾黨黨員已經努力經營許久的地方，皇上的旨意有誰敢吭聲，更何況民眾黨從來都沒有配票機制，舉例來說，台中市民眾黨最強議員江和樹再加上陳智菡，「相信我，江和樹抬轎之外，還要變成落選頭！」除非陳智菡願意靠自己經營艱困選區，民眾黨現任議員才能夠避開這樣的後患，也就是在雙北，藍綠沒有禮讓的狀況之下，無法在「N+1」策略下，同選區當選2名。

吳靜怡今天也在臉書說，「反正陳智菡在哪裡選，我就會去那裡選，畢竟我不屑跟妳在民眾黨玩這種黨內內鬥遊戲，2026全台灣，地點給妳選，妳可以帶著一片草原和柯文哲，反正，我就自己一個。」

吳靜怡 柯文哲 民眾黨 陳智菡

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