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國策顧問張甲長離世 享壽80歲
國策顧問、現任民進黨台東縣黨部代理主委張甲長，年前感冒住院，從台東轉診至高雄就醫，昏迷2周未見好轉，昨撒手人寰，享壽80歲。高市議長康裕成母親吳瓊雪上月27日過世，享嵩壽95歲，訂3月15日公祭。
台東立委選前民進黨分裂，又發生黨部前主委簡維國酒駕爭議，曾任3屆黨部主委的張甲長臨危受命，去年底回歸代理主委，結果立委選戰失利、總統票未如預期，承受不小打擊。
張甲長外甥、台東市民代表王泰捷說，他舅舅過年前感冒住院，起初不以為意，後來情況變嚴重轉送高醫，前兩周陷入昏迷，昨晨器官衰竭不治；張一手成立台東縣黨部，檯面上政壇人士多半受過他栽培，為黨奮戰至生命最後一刻。
康裕成說，母親午睡時安詳離開，沒病痛也沒麻煩兒女，離世前一天傍晚她回家與媽媽聊天，心中沒遺憾。
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