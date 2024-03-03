國策顧問張甲長離世 享壽80歲

民眾黨主席柯文哲2024競選總統失利，認為落選主因是藍白合搖擺不定，現在將放眼2028，強調未來的柯P會比現在更勇猛。對此，前立委沈富雄分析，柯文哲是在預告2028會是三腳督，同時也對國民黨主席朱立倫喊話「要好好搞，不要再糊塗了」。

2024-03-02 11:47