左手包一大包現身！趙少康曝被冰箱夾傷到醫院開刀 自嘲「家裡很危險」

資深媒體人趙少康今出席「新立院新觀點」網路節目開播記者會，左手有包紮傷口現身，引發關注。趙少康表示，他今早到榮總做手術，因去年過年被冰箱門夾到，當下很痛，痛到快昏倒，趙還做出快昏厥樣。趙表示，雖有就醫但仍反覆出現疼痛，故在今早接受手術。

趙少康說明，去年過年時，開冰箱被冰箱門跟牆壁夾到手，當時很痛，痛到快昏倒，也沒留意。過陣子出現腫痛，就醫後打類固醇，好多了，但反覆痛，於是到榮總就醫，經檢查，發現裡面撞傷有囊腫，今天一大早開刀拿掉囊腫，兩周後拆線，手術很順利。他笑說，「開個冰箱搞成這樣，實在是沒辦法」，「家裡很危險」。

此外，針對媒體詢問大陸漁船翻覆，導致二名大陸漁民死亡，我方與陸方談判觸礁。趙少康建議換位思考，假如死掉的是台灣漁民，台灣會怎樣？人家也是這樣想，人命關天，要看執法有無過當，第一時間表達歉意是人之常情，這都不肯做就很奇怪，接下來看船如何翻覆，再來究責、賠償，一步步來，不要牽涉太多政治，他不覺得這有什麼困難，現在搞得太複雜。