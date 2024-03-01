「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化

媒體人趙少康今早出席網路直播節目「趙少康觀點」時，左手食指纏繞「一大包」包紮繃帶，他在節目開頭說明，因去年過年時遭冰箱夾傷，當下痛到快昏倒，反覆就醫後仍偶發疼痛，於今早至北榮接受手術，切除囊腫。台北榮總骨科部主任蘇宇平指出，長者多少都有慢性關節炎，若再加上外傷，病況容易變得嚴重。

蘇宇平說，自己不清楚趙少康病況，不過一般來說，民眾被門夾傷，導致出現囊腫，主因是關節內出水導致，可分為黏液囊腫、腱鞘囊腫二類別，通常出現在手指小關節者稱為黏液囊腫，若發生於較大關節，如手腕關節處，則稱為腱鞘囊腫，但其成分都是關節液或肌腱潤滑液。

蘇宇平說，關節囊腫會導致壓力升高，讓患者感受到脹痛，但多數情況不會壓迫到大條神經，不至於「痛到要昏倒」，若情況不嚴重，多會建議患者熱敷、多休息或服用消炎、消腫藥物，可幫助囊腫減壓，讓人體自動吸收液體；不過，若囊腫大小達2公分以上、長期無法消退、卡住關節影響活動，或壓迫神經，臨床上會以手術切除，或以關節鏡進行處理。

「關節囊腫不論年齡都可能發生，但有關節炎的長者，若合併外傷容易導致病況惡化。」蘇宇平表示，人到了一定年紀，手部多少會有慢性關節炎，若再加上外力影響，更容易產生膿腫；年紀較輕者，則可能因關節過度使用、運動傷害等導致囊腫；少數關節發育較弱的兒童，也可能因關節出水導致囊腫。

蘇宇平建議，關節囊腫患者若是因為過度運動、勞動所致，例如太常使用手機、打電腦等情況，建議調整作息，不要過度使用關節，即能避免關節囊腫發生。