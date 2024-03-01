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民眾黨提「N+1」備戰地方選舉 趙少康：合作不成只能拚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
為備戰2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標，未來可能展開海選。民眾黨此舉，國民黨方面恐受影響。資深媒體人趙少康今對此表示擔心也沒用，現在鋪陳將來有談的機會，真的不成也只有拚了，能合作最好。記者屈彥辰／攝影
為備戰2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標，未來可能展開海選。民眾黨此舉，國民黨方面恐受影響。資深媒體人趙少康今對此表示擔心也沒用，現在鋪陳將來有談的機會，真的不成也只有拚了，能合作最好。記者屈彥辰／攝影

為備戰2026地方選舉，民眾黨主席柯文哲喊出全國議員席次「N+1」的目標，未來可能展開海選。民眾黨此舉，國民黨方面恐受影響。資深媒體人趙少康今對此表示擔心也沒用，現在鋪陳將來有談的機會，真的不成也只有拚了，能合作最好。

針對民眾黨提出「N+1」，趙少康說，擔心也沒用，民眾黨有政黨主體性，最壞就是2026地方選舉、2028大選各自去選，所以他一直主張藍白應該合作，國民黨表達善意，至少將來可能有個談的機會，比如哪些地方做民調，贏的派人參選，不要搞得兩敗俱傷，最壞情況是各自為政。現在要鋪陳將來能有談的機會，真的不成也沒辦法，當然只有拚，能合作當然最好。

國民黨立委李彥秀認為，政黨之間向來是競爭的，國民黨於2022年已經有原來制度跟方法，怎麼樣向下扎根，讓更多年輕世代了解認識國民黨，提名已經年輕化，國會裡國民黨是三黨裡平均年齡最年輕，也希望更多有意願投入政治的年輕人加入團隊，有興趣跟大家接觸，相信國民黨願意給年輕人機會。

此外，針對民眾黨前發言人楊寶楨傳出受藍營徵詢招手，甚至可能參選，國民黨立委徐巧芯表示，當時講的不是選舉，看到優秀人才，不分黨派都會想要爭取，楊寶楨有說確實有不少人徵詢，具體是誰徵詢，要問楊寶楨本人較清楚。

國民黨 柯文哲 民眾黨 趙少康

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