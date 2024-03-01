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前民眾黨員馬治薇涉國安起訴 桃園黨部嚴審入黨：禁不起第2個

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園立委第一選區無黨籍候選人馬治薇涉嫌違反個資法、國安法和反滲透法被起訴，因過去曾是民眾黨員，民眾黨桃園市黨部表示馬已被開除黨籍，經此事件入黨資格審核也更加嚴格。本報資料照片
桃園立委第一選區無黨籍候選人馬治薇涉嫌違反個資法、國安法和反滲透法被起訴，因過去曾是民眾黨員，民眾黨桃園市黨部表示馬已被開除黨籍，經此事件入黨資格審核也更加嚴格。本報資料照片

2024總統立委選舉期間，桃園立委第1選區候選人馬治薇涉嫌接受大陸資助提供政治情資與參選，今天被桃園地檢署依違反國安法、個資法和反滲透法起訴，具體求刑3年8月，併科罰金200萬元；馬治薇曾是民眾黨員，起訴消息引發關注。民眾黨桃園市黨部主委黃成峻表示，馬在事件發生時已被開除黨籍，現在入黨申請也嚴格不少，「我們禁不起有第2個馬治薇」。

馬治薇過去曾是民眾黨桃園市黨部發言人，亮麗外型曾獲黨主席柯文哲肯定，原本要代表民眾黨參選，但因地方關係複雜，最終未獲提名，改以無黨參選，去年12月號次抽籤後，今年1月初即被檢調人員搜索約談，羈押禁見。

桃檢認為馬治薇涉犯個資法「非法蒐集處理利用個人資料罪」、反滲透法「受滲透來源資助為參與競選行為罪」和國安法「為境外敵對勢力交付公務上應秘密之文書罪」，考量其矢口否認，企圖潛伏國會，危害我國主權及自由民主憲政，建請法院量處3年8月，併科罰金200萬元，以儆效尤。

黃成峻表示，馬治薇當時未獲黨提名就是背景身分備受質疑，今年1月事件爆發後，黨部第一時間將馬移交黨中央議處，而中評會也已開除馬的黨籍。經此事件，民眾黨對民眾申請入黨有更加嚴謹的審核機制。紙本申請部分，地方黨部會先篩選過濾身分、背景及入黨原因，有參選經驗者會進一步交由中央黨部審核，再由中評會定奪，線上申請則由中央黨部審核。

黃成峻說，政治難免有抹紅、抹黑的攻擊，也有可能犯錯，但重要的是能從錯誤中成長。馬治薇事件是民眾黨的很重要警惕，會引以為鑑，「我們禁不起第2個馬治薇」。

桃園 民眾黨 馬治薇

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