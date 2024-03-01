林奕華前助理服務處性侵案 范雲：蔣萬安需表態勿逃避

台北高等法院宣判，台北市副市長林奕華在擔任立委期間，其辦公室主任性侵志工一事，林奕華作為雇主，需連帶賠償123萬元。民進黨立委范雲表示，請問台北市長蔣萬安，如何看待北市府副市長如此逃避、卸責發生在自己辦公室的性侵事件？ 市民能信任市政府這樣的領導人，會認真看待市民遇到的性別暴力嗎？

范雲表示，這個案子當事人在事發之後，就向她辦公室求助，因為當事人向林奕華申訴，林不僅拒絕見面，也拒絕表達歉意。甚至在法庭上，企圖撇清和前主任的關係，林奕華的傲慢、甩鍋，對這位受害女志工造成嚴重的二度傷害。

范雲指出，受害人當時是因為對林奕華的支持，自願去當志工，才發生被性侵的重創，受害女性的痛苦與眼淚，難以言喻，令人不捨。如今此案終於在法院有階段性的進度，被害人也終獲遲來的正義。過程中，林奕華不斷卸責、袒護，一下說加害人事發當時已經離職，一下說被害人求償金額太高。

范雲說，台北高等法院今天指出，林男請辭後繼續擔任林奕華的志工，並於2019年5月繼續穿著印有林奕華名字的背心，陪同她出席公祭場合，仍擔任林奕華競選團隊成員，並持有服務處鑰匙仍可自由進出。可見林奕華這些說法，一一都被台北高等法院打臉。