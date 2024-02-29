228理事長為盧秀燕不平 70幾年了…政府「骨子裡都一樣」

台中市政府舉辦二二八追思紀念會，二二八關懷協會理事長陳恆裕說，他的父親曾被稱為匪諜依刑法被剝奪自由，現在有里長到大陸和平交流，就被約談，為了食安公布檢出瘦肉精，卻是第一線人員的不對。77年過去了，現在「骨子裡面都是一樣的東西」，哪有這種道理？

陳恆裕昨天參加228事件77周年紀念追思活動，致詞表示，盧秀燕很照顧市民，為了食安問題，市府查驗出台糖安心豚梅花肉片含有禁用瘦肉精，驗出後第一時間公布，卻被指責是台中市政府的不對。里長到大陸和平交流，卻被以反滲透法約談，這2個事件，他要站出來發聲。

陳恆裕說，「你以為是77年前嗎？沒有，我看報紙，今年1月、2月的事而已，還是發生一樣的事」，70幾年過去了，骨子裡還是一樣的東西。

他前晚在想要不要講反滲透法、講瘦肉精，「我只是一個小老百姓」，「我會怕」，「我爸是匪諜，我是匪諜的兒子」，所以他想問被約談的里長、台中第一線檢驗人員「你害怕嗎？」

前天晚上，他曾經想過「就這樣算了」、「就這樣愛與和平」，鼻子摸摸，結束了、回家了，明年再來。

他說，「如果我不講，誰會講？」，不能在「不該軟弱的地方繼續軟弱」、「在這種時候恐懼」。他說我沒有講錯啊，這不是造謠，講這些話「我對得起我的父親」、「里長對得起他的里民」、「檢驗人員對得起他的職務」，為什麼要怕？！

「我一開始有點怕，我爸是匪諜，我是匪諜的兒子，我多怕今天講完馬上被攻擊。」，但最後他說：「不是我們錯了，是壓迫我們的國家機器錯了，是配合國家壓迫我們的人錯了」，「講出真相的人，有什麼錯？」