紀念228 賴清德：續公布調查結果

昨天二二八紀念日，蔡英文總統、副總統賴清德分赴嘉義、台南參加二二八事件七十七周年紀念活動，蔡總統說，過去八年系統性推動轉型，完成四部真相調查報告還原歷史真相，政治檔案條例修法後，昨天開始實施，並請國安單位以開放態度完整解密政治檔案。賴清德則表示，接任總統後，會繼續推動公布調查結果等三項工程。兩人都強調，絕對不讓類似的事件再次發生。

二二八事件中樞紀念儀式，昨在嘉義縣政府前廣場舉行。台北市長蔣萬安與前總統馬英九，則參加台北市二二八公園舉辦的紀念追思活動；會場外，有民眾著黑衣、手持百合花抗議。

蔣萬安說，歷史的錯誤不容重蹈，身為台北市長，他要為當年的二二八事件表達誠摯歉意，記取歷史的教訓，緬懷前輩奉獻，並對二二八事件盡全力反省，化為尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。

民眾黨主席柯文哲昨在臉書指出，祖父當年被抓、被打，三年後抑鬱而終，父親在每年的二二八這天，常會情緒激動，甚至落淚。他批評，民進黨蔡政府執政八年，加上扁政府的八年，轉型正義成績不理想；林（義雄）宅血案、陳文成案，都已超過四十年，相關單位卻以國安情報為由限制解密，這只會加深社會誤解和對立。

柯文哲說，沒有事實真相，猜忌對立就難以解決；剛病逝的民進黨前主席施明德，在民進黨執政多年後，還力呼要看完整、不遮掩的國家檔案，說明民進黨政府的轉型正義有令人不解的地方。

蔡總統表示，過去八年系統性推動轉型正義，並非針對特定政黨，而是民主政治政府應對過去威權統治政府不法行為負起責任、彌補傷害；「對於歷史真相的追尋，政府還可以做得更多」，政治檔案是歷史真相的重要拼圖，政治檔案條例修法後，昨起實施，會有更多政治檔案完整解密。

賴清德表示，上任總統後，會繼續推動三項工程：第一，堅定團結國家人民、守護台灣安全，促進民主、和平、繁榮，絕對不讓二二八類似的事件再次發生；第二，會不斷反省檢討，讓更多人了解二二八事件本質，避免產生誤會，讓社會和解共生，讓國家更正常、有尊嚴；第三，會繼續針對國家過去所犯下的非法工作進行平反，擴大對受難者及家屬的照顧，也會公布所有真相調查結果。

台北市長蔣萬安（右二）昨天前往二二八和平公園，出席二二八事件七十七周年紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花致敬。記者曾學仁／攝影

獨派籲賴找合適教長 推台灣主體歷史意識

【記者蔡晉宇／台北報導】獨派團體「台灣國家聯盟」昨天舉行二二八追思紀念會，召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解二二八事件中，台灣人民遭受的災難。

吳樹民說，高達六成的台灣人不認識二二八事件，台灣人要有知道能建國的自知，而非讓中國人統一，期許眾人繼續努力，讓台灣歷史可留在所有台灣人心中；未來賴政府推動的政策非常重要，若未能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成「正常化國家」，將非常困難。