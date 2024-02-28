影／出席二二八追思 蔣萬安：還原真相、撫平傷痕

今年適逢二二八事件 77 周年，台北市政府文化局暨台北二二八紀念館於下午舉行「台北市二二八事件 77 周年紀念追思會」，以「前瞻新世紀、歌詠和平路」為主軸，邀請受難者家屬後代出席，藉由活動演出及緬懷儀式，以平和、莊敬與溫馨的方式，凝聚共鳴，共同面對逝去的傷痛，迎向正面與團結，並持續追尋真相、尋求社會理解與和解，台北市長獎萬安受訪時表示，希望能還原真相，撫平傷痕，盡全力公開台北市的資料。

二二八紀念追思會下午在敲響和平鐘的同時，全體與會者共同默哀，藉以撫慰、追思二二八受難者先進為台灣民主的付出。紀念儀式由台北市長蔣萬安與兩位家屬、貴賓代表向二二八受難英靈獻花致意，今年代表上台致詞的家屬分別為王添灯家屬張四維先生及徐征家屬徐光女士。