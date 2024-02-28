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侯友宜悼念228 受難家屬盼歷史要翻頁：銘記在心不重演

攝影中心／ 記者潘俊宏／新北即時報導
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（右一）、新北市228總會理事長洪顯詔（左一）、受難者林義吉長子林國泰（右二）等人和與會者一起向受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（右一）、新北市228總會理事長洪顯詔（左一）、受難者林義吉長子林國泰（右二）等人和與會者一起向受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影

新北市政府今天在三重228和平紀念公園舉辦悼念追思活動，新北市長侯友宜出席默哀、獻花，並向受難者家屬致意，呼籲國人不忘記歷史教訓，反思歷史並和平向前行。新北市228總會理事長洪顯詔表示，歷史一定要翻頁，銘記在心不讓歷史重演。

近70位受難家屬出席追思活動，除了新北市228總會理事長洪顯詔，還包括受難者林義吉長子、87歲的林國泰，及受難者王瑞國遺孀、96歲的周金桂，不少家屬攜帶小孩及孫子共同與會，希望孩子們記住此段歷史，學習面對未來，讓國家越走越好。

洪顯詔致詞時說，78年前發生228事件，今天舉行77周年紀念活動，如今他已經80歲，父親在他2歲那一年被帶走，至今還沒有回家，因為前人的犧牲，才有今天的繁榮，這段歷史大家如果不去反省還在鬥爭、無謂消耗，都是白費先人的努力。

新北市今天舉行228悼念活動，所有與會者依序向受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，所有與會者依序向受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（左三）與受難者林義吉長子林國泰（左一）、受難者王瑞國遺孀周金桂（左二）一起為受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（左三）與受難者林義吉長子林國泰（左一）、受難者王瑞國遺孀周金桂（左二）一起為受難者獻花致意。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（前排左起）、新北市228總會理事長洪顯詔、受難者林義吉長子林國泰、受難者王瑞國遺孀周金桂與所有與會者一起為受難者默哀。記者潘俊宏／攝影
新北市今天舉行228悼念活動，市長侯友宜（前排左起）、新北市228總會理事長洪顯詔、受難者林義吉長子林國泰、受難者王瑞國遺孀周金桂與所有與會者一起為受難者默哀。記者潘俊宏／攝影

侯友宜 受難者

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