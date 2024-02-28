侯友宜悼念228 受難家屬盼歷史要翻頁：銘記在心不重演

新北市政府今天在三重228和平紀念公園舉辦悼念追思活動，新北市長侯友宜出席默哀、獻花，並向受難者家屬致意，呼籲國人不忘記歷史教訓，反思歷史並和平向前行。新北市228總會理事長洪顯詔表示，歷史一定要翻頁，銘記在心不讓歷史重演。

近70位受難家屬出席追思活動，除了新北市228總會理事長洪顯詔，還包括受難者林義吉長子、87歲的林國泰，及受難者王瑞國遺孀、96歲的周金桂，不少家屬攜帶小孩及孫子共同與會，希望孩子們記住此段歷史，學習面對未來，讓國家越走越好。