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藍禮讓白交通召委？ 黃健豪嗆：唯一支持陳雪生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳雪生。記者邱德祥／攝影
國民黨立委陳雪生。記者邱德祥／攝影

立法院各委員會明將舉行召委選舉，有國民黨人士說，連江縣立委陳雪生歷任多屆交通委員會召委，已經同意可以禮讓給民眾黨團一席召委。不過，陳雪生雖然表示會尊重黨團，但也說禮讓一事「我不知道」。也在交委會的國民黨立委黃健豪說，他唯一支持陳雪生；另有交通委員會的藍委表示反對，認為除非民眾黨有所承諾，否則為何要讓。

國民黨禮讓民眾黨究竟從何讓起？一度傳出，因為國民黨在衛環的優先法案較少，加上民眾黨立委陳昭姿在衛環委員會也想推動人工生殖法，與國民黨立委陳菁徽想法較為相近，爭議較小，所以最有機會讓給民眾黨的是衛環委員會召委。

但有衛環委員會的藍委明確表達反對立場，認為想要用禮讓召委的方式想民眾黨示好根本沒有用。他說，讓民眾黨有什麼好處，大選期間被害的還不夠嗎？要不要去問問新北市長侯友宜的看法，所以他堅決反對。

另一名衛環委員會的藍委也反對禮讓召委給民眾黨。他說，現階段衛環的議題還滿多的，包含食安、印度勞工，人工生殖法只是其中之一；況且，如果衛環這席召委要讓給民眾黨，等於是讓給陳昭姿，但陳昭姿是挺扁大將，要藍營支持者怎麼接受？

另一方面，對於傳出同意禮讓交通委員會召委給民眾黨，陳雪生說「我不知道」。不過，陳雪生說，交通召委是否禮讓給民眾黨，就交給國民黨團規畫，他沒有意見，都尊重黨團決定。

黃健豪表態，他的立場是唯一支持陳雪生，他的立場一向是國民黨團的成員如果夠的話，還是以自己為主。除非民眾黨有具體承諾什麼條件，再來談合作，若都沒有，以自己黨為主。明早8時有甲動，黨團會議有結論後才算數，目前都還是各自猜測跟表態，目前為止仍無人正式來談過投票如何投、召委要誰等，共識營時他自己的小組有決定推陳雪生，在那之後交通委員會7席藍委還未碰過面討論。

一名交通委員會的藍委私下表示，他也沒聽到黨團內對於要讓出交通委員會召委一事有任何討論。這名委員說，據他所知，原本交委會7席藍委中5席新委員都無意爭取召委，2位資深委員中的魯明哲也願意禮讓陳雪生，但若是禮讓給民眾黨，他並沒有聽到相關討論。

另一名交通委員會的藍委直言，沒有必要開放，他是持反對態度，民眾黨必須要有承諾。當初之所以要找民眾黨合作，是因為國民黨是52+2席，扣掉立法院正副院長以及經常不到的委員，大概差不多52席，是脆弱多數，禮讓民眾黨原因是為了後續表決能夠合作，問題是民眾黨有承諾這事情嗎？沒有承諾的話，禮讓召委的意義在哪裡？還要讓自家立委承受罵名，裡外不是人。

國民黨 民眾黨 陳雪生

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