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影／朱立倫二二八公園獻花 強調兩岸要和平
國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意，在致詞時表示希望國內能非常和平，族群間也能和平相處，他說過去在桃園、新北市、行政院服務，每年都用各種方式紀念228事件，在和平紀念日一起反省、檢討，這個日子非常有意義，尤其對下一代也是一種教育，各政黨都應該一起參與紀念這個日子。
朱立倫指出，政治的立場雖然不同．但對和平的期待是一樣的，228已經過去78年，期待台灣能永遠和平，不只是族群和平，也希望世界能和平。話鋒一轉，朱立倫強調要世界和平最重要的就是兩岸要和平，這是我們的責任，不論是戰爭或發生任何衝突，對下一代或整個台灣都是不利的。
另外，對於藍白召委選舉是否合作，朱立倫表示，國民黨團目前最重要的責任就是反映民意，通過民眾期待的民生法案，但可能會遭受執政黨的反對，所以要團結所有力量，尊重立院黨團的運作，目前用彈性方式結合所有力量，通過民眾期待的法案。
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