快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／朱立倫二二八公園獻花 強調兩岸要和平

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
對於藍白召委選舉是否合作，國民黨主席朱立倫表示，國民黨團目前最重要的責任就是反映民意，通過民眾期待的民生法案，但可能會遭受執政黨的反對，所以要團結所有力量，尊重立院黨團的運作，目前用彈性方式結合所有力量，通過民眾期待的法案。記者胡經周／攝影
對於藍白召委選舉是否合作，國民黨主席朱立倫表示，國民黨團目前最重要的責任就是反映民意，通過民眾期待的民生法案，但可能會遭受執政黨的反對，所以要團結所有力量，尊重立院黨團的運作，目前用彈性方式結合所有力量，通過民眾期待的法案。記者胡經周／攝影

國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意，在致詞時表示希望國內能非常和平，族群間也能和平相處，他說過去在桃園、新北市、行政院服務，每年都用各種方式紀念228事件，在和平紀念日一起反省、檢討，這個日子非常有意義，尤其對下一代也是一種教育，各政黨都應該一起參與紀念這個日子。

朱立倫指出，政治的立場雖然不同．但對和平的期待是一樣的，228已經過去78年，期待台灣能永遠和平，不只是族群和平，也希望世界能和平。話鋒一轉，朱立倫強調要世界和平最重要的就是兩岸要和平，這是我們的責任，不論是戰爭或發生任何衝突，對下一代或整個台灣都是不利的。

另外，對於藍白召委選舉是否合作，朱立倫表示，國民黨團目前最重要的責任就是反映民意，通過民眾期待的民生法案，但可能會遭受執政黨的反對，所以要團結所有力量，尊重立院黨團的運作，目前用彈性方式結合所有力量，通過民眾期待的法案。

國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天在秘書長黃健庭（右）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天在秘書長黃健庭（右）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天在秘書長黃健庭（右二）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天在秘書長黃健庭（右二）等陪同下，前往二二八和平紀念公園獻花致意。記者胡經周／攝影

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

陸船翻覆案 朱立倫：同理心才能圓滿解決

黃珊珊、黃國昌戰雙北？朱立倫：現階段不討論2026

藍白再度在君悅飯店同場！朱立倫、柯文哲晚間出席這活動 賴清德也來了

朱立倫要賴清德出來說反台獨 民進黨籲朱「早日放棄九二共識」

相關新聞

否認520之後留任閣揆 陳建仁：與蔡總統同進退

總統當選人賴清德將於520上任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢留任行政院長陳建仁。對此，陳建仁說，他應該回去學術研究，並明言...

最新財產申報蔡總統存款6298萬元 賴清德房貸1386萬元

監察院公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣6298萬元，較前次申報增加約353萬元，並有雙北地區八筆不動產、及投資...

傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

內閣改組傳聞不斷，國防部長邱國正傳出因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室。邱國正今天表示...

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北...

林右昌批鬼扯 謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦所以轉移焦點

NET爭議案不斷延燒，內政部長、基隆前市長林右昌今天上午在立法院表示，基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基...

紀念二二八 朱立倫：追求和平 讓慘痛往事不再發生

二二八和平紀念日將屆，國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。朱立倫致詞時表示，國民黨從過去長期執政到現階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。