柯文哲網路節目停播？ 陳智菡：路線調整 會有更多節目

民眾黨主席柯文哲大選後聲量下滑，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，大選後黨內組織和分工都在重新調整，人力布建也在重新分配，柯文哲未來角色和發文路線都在做路線調整，新節目籌備中，敬請大家期待。

陳智菡表示，民眾黨是團隊作戰，過去很多的空戰或文宣都是組織在作戰，總統大選後整個組織重新調整；未來柯文哲的角色、發文路線、關注議題會隨時間有所不同，「現在都是在做路線上頭的調整」，很多粉絲期待有新的影片，目前正在籌備中。

陳智菡透露，民眾黨相關網路頻道後續會推出更多節目，現在就是路線的調整，稍微短暫休息一下再出發；民眾黨社群有多頻道在經營，之後每個頻道如何分眾、組織如何分工，是現階段最重要的任務。

文宣操盤手是誰？陳智菡表示，整個文宣部一起進行，過去主要集中在柯辦，接下來就會是整個文宣部一起來做調整。