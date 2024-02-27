聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯文哲網路節目停播？ 陳智菡：路線調整 會有更多節目
民眾黨主席柯文哲大選後聲量下滑，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，大選後黨內組織和分工都在重新調整，人力布建也在重新分配，柯文哲未來角色和發文路線都在做路線調整，新節目籌備中，敬請大家期待。
陳智菡表示，民眾黨是團隊作戰，過去很多的空戰或文宣都是組織在作戰，總統大選後整個組織重新調整；未來柯文哲的角色、發文路線、關注議題會隨時間有所不同，「現在都是在做路線上頭的調整」，很多粉絲期待有新的影片，目前正在籌備中。
陳智菡透露，民眾黨相關網路頻道後續會推出更多節目，現在就是路線的調整，稍微短暫休息一下再出發；民眾黨社群有多頻道在經營，之後每個頻道如何分眾、組織如何分工，是現階段最重要的任務。
文宣操盤手是誰？陳智菡表示，整個文宣部一起進行，過去主要集中在柯辦，接下來就會是整個文宣部一起來做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言