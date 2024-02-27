快訊

亞尼克連收6間！董事長急滅火：營運良好 將再設40台YTM

C919低價搶市場 波音、空巴備戰 官媒：3強鼎立路漫長

必要時驅離陸海警船？ 陳建仁未正面回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲網路節目停播？ 陳智菡：路線調整 會有更多節目

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。圖/聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。圖/聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲大選後聲量下滑，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，大選後黨內組織和分工都在重新調整，人力布建也在重新分配，柯文哲未來角色和發文路線都在做路線調整，新節目籌備中，敬請大家期待。

陳智菡表示，民眾黨是團隊作戰，過去很多的空戰或文宣都是組織在作戰，總統大選後整個組織重新調整；未來柯文哲的角色、發文路線、關注議題會隨時間有所不同，「現在都是在做路線上頭的調整」，很多粉絲期待有新的影片，目前正在籌備中。

陳智菡透露，民眾黨相關網路頻道後續會推出更多節目，現在就是路線的調整，稍微短暫休息一下再出發；民眾黨社群有多頻道在經營，之後每個頻道如何分眾、組織如何分工，是現階段最重要的任務。

文宣操盤手是誰？陳智菡表示，整個文宣部一起進行，過去主要集中在柯辦，接下來就會是整個文宣部一起來做調整。

柯文哲 民眾黨 陳智菡

延伸閱讀

影／綠委批寄生國會 柯文哲：攻擊語言不要理他

陸海警金門海域巡查 柯文哲：溝通可以降低衝突

國民黨傳禮讓一席召委 柯文哲：一切順其自然

藍白再度在君悅飯店同場！朱立倫、柯文哲晚間出席這活動 賴清德也來了

相關新聞

否認520之後留任閣揆 陳建仁：與蔡總統同進退

總統當選人賴清德將於520上任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢留任行政院長陳建仁。對此，陳建仁說，他應該回去學術研究，並明言...

最新財產申報蔡總統存款6298萬元 賴清德房貸1386萬元

監察院公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣6298萬元，較前次申報增加約353萬元，並有雙北地區八筆不動產、及投資...

傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

內閣改組傳聞不斷，國防部長邱國正傳出因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室。邱國正今天表示...

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北...

林右昌批鬼扯 謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦所以轉移焦點

NET爭議案不斷延燒，內政部長、基隆前市長林右昌今天上午在立法院表示，基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基...

紀念二二八 朱立倫：追求和平 讓慘痛往事不再發生

二二八和平紀念日將屆，國民黨主席朱立倫今天前往二二八和平紀念公園獻花致意。朱立倫致詞時表示，國民黨從過去長期執政到現階段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。