快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席YouBike前30分鐘免費政策記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席YouBike前30分鐘免費政策記者會。記者林麗玉／攝影

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北市長蔣萬安去選2028的理由。還稱國民黨2028蔣萬安比盧秀燕好，要蔣2026別再連任。對於高嘉瑜的說法，蔣萬安今受訪笑回：「你看我很容易中計嗎？」蔣說，高委員可以去想一想，談一些新的話題，會比較有新鮮感。

各政黨開始布局2026縣市長選戰，2024立委落敗的高嘉瑜日前已經表態，挑戰台北市長選舉是她的目標之一，高嘉瑜昨天代班主持網路節目提到，只有她能讓蔣萬安去選2028，指自己就是那個讓蔣萬安去選2028的理由，要蔣2026別再連任市長。

蔣萬安上午出席YouBike前30分鐘免費政策記者會，被問及高嘉瑜的說法，蔣表示，「你覺得我很容易中計嗎？」最重要的是高委員可以去想一想，談一些新的話題，會比較有新鮮感。

蔣萬安 高嘉瑜

延伸閱讀

當襄迷太座知道嗎？ 蔣萬安急撇：冤有頭債有主...我是亘迷

中職／林襄加入味全龍引蔣萬安留言 網：太座知道嗎

蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

比照蔡壁如模式請楊寶楨入府？ 蔣萬安：她非常優秀年輕

相關新聞

傳與賴清德有過節正打包辦公室 邱國正駁：未收到通知

內閣改組傳聞不斷，國防部長邱國正傳出因跟副總統賴清德有過節，將跟蔡英文總統同進退，目前已經正在打包辦公室。邱國正今天表示...

高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北...

林右昌批鬼扯 謝國樑反擊：林怕未來弊案被辦所以轉移焦點

NET爭議案不斷延燒，內政部長、基隆前市長林右昌今天上午在立法院表示，基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基...

蔡總統存款6298萬元 賴副總統房貸1386萬元

監察院今天公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣6298萬元，較前次申報增加約353萬元；副總統賴清德存款215萬元...

評陸船翻覆案 洪秀柱：將帥無能累死三軍

大陸漁船翻覆意外風波延燒，國民黨前主席洪秀柱今天表示，對於海巡官兵的辛勞她一向敬佩，但她認為，「將帥無能累死三軍」是該起...

罕病律師陳俊翰今告別式 蔡英文贈家屬褒揚令

民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰於大年初二離世，享年40歲，各界惋惜。陳俊翰家屬今早在新竹市生命紀念園區舉辦告別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。