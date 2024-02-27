高嘉瑜稱能讓蔣萬安去選2028 本尊回了：我很容易中計嗎？

民進黨前立委高嘉瑜日前表態2026會有角色，昨天再度說，「只有我能讓蔣萬安去選2028（總統大選）」，指她就是那個讓台北市長蔣萬安去選2028的理由。還稱國民黨2028蔣萬安比盧秀燕好，要蔣2026別再連任。對於高嘉瑜的說法，蔣萬安今受訪笑回：「你看我很容易中計嗎？」蔣說，高委員可以去想一想，談一些新的話題，會比較有新鮮感。

各政黨開始布局2026縣市長選戰，2024立委落敗的高嘉瑜日前已經表態，挑戰台北市長選舉是她的目標之一，高嘉瑜昨天代班主持網路節目提到，只有她能讓蔣萬安去選2028，指自己就是那個讓蔣萬安去選2028的理由，要蔣2026別再連任市長。

蔣萬安上午出席YouBike前30分鐘免費政策記者會，被問及高嘉瑜的說法，蔣表示，「你覺得我很容易中計嗎？」最重要的是高委員可以去想一想，談一些新的話題，會比較有新鮮感。