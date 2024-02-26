入閣或入府引關注 潘孟安再曝動向示範煮湯圓

民進黨總統當選人賴清德的未來內閣組成最近是外界關注焦點，頻被點名入閣的屏東縣前縣長潘孟安最近再度透露動向，就是在家煮湯圓。潘孟安昨天在臉書上秀影片，示範國境之南的煮湯圓密技，先是將芝麻、花生口味的大湯圓煮熟，撈起後再將水煮至沸騰，之後打一個「蛋花」。

潘孟安表示，湯圓一般大家都是吃甜的，加入蛋花後有另外一種滋味，仍然保有原本芝麻、花生的甜味，也有蛋花的滑順滋潤感。但潘孟安吃湯圓時，在鏡頭前被湯圓燙到，他連忙提醒大家吃湯圓要小心燙口，也祝福大家2024年「好事連連、好事都會花生」。

潘孟安在大選期間擔任賴清德的競選總幹事，是否入閣或入府引發關注，不過最近潘孟安除了去日本旅遊或春節回家陪媽媽之外，就是在元宵節煮湯圓，尚未進入「戰鬥」狀態。