朱立倫要賴清德出來說反台獨 民進黨籲朱「早日放棄九二共識」

民進黨發言人吳崢表示，民進黨中國事務部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請國民黨主席朱立倫不需要見縫插針，隨之起舞。民進黨主席賴清德已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，國民黨及朱立倫，早日放棄一中框架的九二共識，可以和民進黨共同主張，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕出席兩岸學者視訊座談，宣稱台獨黨綱是歷史文件，朱立倫認為，民進黨說一套做一套，要賴清德出來說反對台獨。吳崢說，閉門會議內容遭媒體下標片面解讀，民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣主權應由台灣人民共同決定，是台灣人共識。

吳崢表示，民進黨對於兩岸互動的態度，就是保持善意，願意與大陸進行更多的溝通與對話，基於此立場，吳峻誌受邀參與會議，表達立場。