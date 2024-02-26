快訊

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫要賴清德出來說反台獨 民進黨籲朱「早日放棄九二共識」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。本報系資料照
民進黨發言人吳崢。本報系資料照

民進黨發言人吳崢表示，民進黨中國事務部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請國民黨主席朱立倫不需要見縫插針，隨之起舞。民進黨主席賴清德已多次公開表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有另行宣布台獨的必要，國民黨及朱立倫，早日放棄一中框架的九二共識，可以和民進黨共同主張，中華民國台灣就是一個主權獨立的國家。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕出席兩岸學者視訊座談，宣稱台獨黨綱是歷史文件，朱立倫認為，民進黨說一套做一套，要賴清德出來說反對台獨。吳崢說，閉門會議內容遭媒體下標片面解讀，民進黨的重要文件皆有公開資訊，也有清楚的歷史脈絡，有關台灣主權應由台灣人民共同決定，是台灣人共識。

吳崢表示，民進黨對於兩岸互動的態度，就是保持善意，願意與大陸進行更多的溝通與對話，基於此立場，吳峻誌受邀參與會議，表達立場。

中華民國台灣 九二共識 吳崢 朱立倫 民進黨 賴清德

延伸閱讀

民共交流 朱立倫：賴清德先公開站出來反台獨

相關新聞

王婉諭再任時代力量黨主席 啟動「二次創黨」想邀請黃國昌

時代力量第四屆決策委員上周完成改選，今天推舉王婉諭接任新任黨主席。王婉諭表示，時代力量需要啟動二次創黨的重建工程，未來將...

黃國昌挑戰新北市長是選項 李乾龍：國民黨學不會教訓

國民黨立委傳出將禮讓民眾黨一席召委，不過民眾黨立委黃國昌今天表態挑戰新北市長是選項，被認為恐威脅藍營最大本營，引發地方議...

朱立倫要賴清德出來說反台獨 民進黨籲朱「早日放棄九二共識」

民進黨發言人吳崢表示，民進黨中國事務部主任出席學者座談，相關發言都有其歷史脈絡，請國民黨主席朱立倫不需要見縫插針，隨之起...

北科大爭取將建國啤酒廠變更為大學用地 監委將調查

台灣菸酒公司以產業活保存為由，將建國啤酒廠轉型為啤酒文化園區，經台北市政府、內政部二級審議通過。民眾質疑台北科技大學爭取...

北科大爭取建國啤酒廠地 在地居民不滿監委要查

監委范巽綠今天說，北科大爭取變更建國啤酒廠土地為「大學用地」，民眾質疑其必要性與正當性，認為恐傷害古蹟、影響產業活保存計...

黃國昌出戰百里侯吹皺一池春水 藍白合剛露曙光就凶多吉少？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，會在2026年九合一選舉出戰百里侯，雖還未擇定戰場，但新北市絕對是選項。簡短的談話，卻吹皺一池春水，引發了政治漣漪，讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天開心宣布的藍白合露出曙光，恐怕又生變數，燒熄了也不意外。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。