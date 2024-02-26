國民黨主席之爭提前角力？朱立倫：民進黨陰謀

國民黨主席朱立倫任期將在明年結束，近來包括藍委傅崐萁、台中市長盧秀燕都被傳出有意爭取。朱立倫今受訪說，現階段大家最關心的是如何在新國會發揮最大戰力，通過民眾關心的民生、改革法案，15個執政縣市把市政做好，現在很多人在放謠言製造困擾，都是要造成國民黨內訌、內耗，這是民進黨的陰謀或特定人士小動作。

朱立倫今出席新北市議會國民黨團幹部交接典禮，被問到這次國民黨共識營有何結論，他表示，共識營最大結論就是希望32項優先法案能盡快通過，會想盡辦法整合大家的力量，因為民進黨對很多法案都是反對的，也會想盡一切辦法破壞，立院國民黨團54席立委要團結一致，包括民眾黨朋友一起推動民生法案，這才是最期待的。

由於今天新北市議會現場出席人員包括立委洪孟楷與新北市副市長劉和然，兩人都被認為是國民黨新北市2026熱門人選，被問到國民黨2026布局，朱立倫指出，國民黨現階段把所有立法院工作做好，把地方執政做好，侯友宜市長相信還有非常多要完成的工作，國民黨一定全力支持，也會一起努力。