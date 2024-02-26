政院設不義遺址標示 228受難者家屬：應處理中正紀念堂

行政院上午舉行不義遺址標示揭牌典禮，台灣228關懷協會理事長王文宏說，標示不義遺址，是轉型正義工程的一小步，蔡英文總統應在任期結束前，完成她8年前提出的轉型正義政見。

王文宏說，標示不義遺址是轉型正義工程的一小步，蔣中正黨國威權的殺人兇手，仍在中正紀念堂高高在上，台灣不需要獨裁者的紀念堂。

他表示，他曾向蔡總統表示，蔣中正銅像應該儘速移除，中正紀念堂的門應該關起來，兩蔣遺體限期由家屬領回處理；他希望行政院長陳建仁能協助蔡總統任期結束前，能完成她8年前競選的轉型正義重大政見，彰顯政府對民主自由的重視。

王文宏說，民進黨政府現在已是朝小野大，不能再為了顧選票軟弱下去，轉型正義的工作不能停止，政府應該加強加速對228事件、白色恐怖，與台灣400年來反抗殖民者統治的歷史教育宣傳，讓台灣人民熱愛台灣這片土地，產生台灣生命共同體的觀念。