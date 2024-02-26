朱立倫：共識營凝聚向心力 揭露所有不公不義

國民黨立法院黨團共識營落幕，國民黨主席朱立倫今天表示，2月29日起，立法院各個委員會要開始運作，接下來最關鍵的，就是要凝聚各項優先法案的共識。無論食安議題、基隆市產、金廈海域的狀況，54位黨團成員一定要團結一致，當所有國民黨籍縣市首長，當全體國人最堅實的後盾。

朱立倫說，這三天的國民黨共識營，針對目前朝野三黨不過半，絕大多數民意對政府失望的狀況下，討論如何發揮最大的力量，通過福國利民的法案，揭露不公不義，符合民眾最高的期待。過去15位國民黨籍縣市首長遭受的打壓，各項重大建設的延宕，希望在國會的監督之下，可以得到最大支持。

朱立倫表示，立法院每個委員會都要好好運作，他鼓勵大家到不同委員會發言學習，秉持這樣的精神，就能發揮最大的戰力。國民黨就是一個大家庭，從今年開始，大家從立法院再出發，一條心緊緊團結在一起，讓全體國人看到國民黨打拚的決心。