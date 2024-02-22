綠委再開記者會轟詐騙猖獗 政院盼本會期送出打詐專法

近年社群網站詐騙、名人遭冒名問題嚴峻，社群網站下架速度緩慢，檢舉人經常求助無門，國人受騙金額連年創新高。民進黨立委邱志偉今天以受害者分身自居，自爆就連他的Instagram帳號都遭到冒用，呼籲政府盡早提出完整的配套措施。

數位部長唐鳳近來遭綠營立委點名不適任，打詐成效不彰更是讓綠委失望原因之一。邱志偉上午在立法院舉行「冒名、詐騙何時了？打詐成效總體檢」記者會，提出「政府應該要求社群網站廣告上架更嚴謹」、「刑事局檢舉平台應該加強宣導」、「行政院打詐專法應該出早公布上路」等三大訴求。

邱志偉指出，根據刑事局統計，2023年民眾網路受詐的財損，金額就高達39.8億元，相較2022年幾乎年成長近一倍，儘管「證券投資信託及顧問法」經過立法院修正通過，社群平台也有加大力道，下架違法冒名及投資詐騙廣告，但是遭到冒名的案例仍然居高不下。

邱志偉說，在遭到冒用的名人當中，財經名人的比例最高，然而政治人物卻也高達2.48%，就連他個人的臉書、Instagram都遭到冒用，經過向社群平台檢舉卻都無法下架，在在顯示冒名問題依舊嚴峻。

邱志偉表示，縱使數位發展部、刑事局加大打擊力道，尋求與與社群平台合作，不過下架數量遠不及上架速度，甚至是名人遭到冒用的問題，社群平台顯然缺乏判斷能力，政府必須和社群平台加大合作，並且在技術上共同協作，從上架源頭管制才是正辦。

邱志偉指出，刑事局雖然在去年6月，已經有設立165詐騙網，但是外界大多不知道此檢舉平台，宣傳成效不彰，政府應該強化曝光度，甚至是在臉書利用關鍵字投放，只要有類似的投資廣告，下方應該要有警語，而且附上刑事局165防詐騙的檢舉連結。

邱志偉也說，政務委員羅秉成有召集法務部、警政署及數位部等單位研擬打詐專法，不過目前仍然沒有看到版本，新國會三黨不過半，法案協商難度更高，行政院應當馬上在本會期，把相關版本送到立法院審查。

行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明表示，詐欺犯罪模式快速演變，過去可以抓到在地的集團犯罪分子，現在則大多隱身在國外，對民眾的生命財產影響很大，行政院已經研擬專法，確定由內政部主責，還會舉行會議持續檢討，希望這會期就能送進立法院。