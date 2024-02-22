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政院通過賴清德大矽谷計畫 張善政給讚：對桃園未來是好方向

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院院會今天通過「桃竹苗大矽谷計畫」，桃園市長張善政表示，相信政策對桃園未來是好方向。記者朱冠諭／攝影
行政院院會今天通過「桃竹苗大矽谷計畫」，桃園市長張善政表示，相信政策對桃園未來是好方向。記者朱冠諭／攝影

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計畫」今天在行政院會通過，該計畫以半導體產業、資通訊、生醫、淨零碳排等產業，扎根台灣為目標，進一步擴大竹科效應，形成桃竹苗科技廊帶。桃園市長張善政今表示，相信政策對桃園未來是好方向，他也向國發會要簡報，待看過後有建議會再提報給中央。

賴清德競選總統期間提出「桃竹苗大矽谷計畫」，行政院會今天討論，通過此計畫。國發會表示，桃竹苗地區科技產業上中下游供應鏈完整，並具有桃機空港國際物流優勢，產管學研與新創能量豐沛，政府將協助桃竹苗科技產業發展，帶動就業機會及薪資，讓更多國人能夠共享經濟發展成果，並且平衡區域發展。

張善政上午受訪表示，在桃竹苗地區，新竹已經發展到相當程度，相信接下來發展重點應該會是桃園，相關政策對桃園來講應該是非常好的方向；他也已經跟國發會要到簡報，簡報看過後，有建議會再提報給中央。

張善政 行政院 賴清德

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