盧秀燕、蔣萬安將同賞花燈 政界解讀「先合作再競爭」

台北市長蔣萬安今晚將到台中參觀「中台灣元宵燈會」，中市長盧秀燕也陪同賞燈，藍營兩大政治明星將同台，也讓外界觀察，是否有更多「合作可能」，包含2028。藍營認為「談大位還太早」，要謀大位、先選黨主席；綠營則認為兩人「先合作、再競爭」，目標就是明年黨主席選舉，掌握縣市首長提名大權。

中台灣元宵燈會16日晚上開幕，市府觀旅局統計也突破百萬人次賞燈，市府決定延長3天展出到28日。蔣萬安今晚也將與盧秀燕同台賞燈，更將在建設局「龍之異次元」燈區，大玩cosplay，與民眾同樂。台中市政府表示，北市府、中市府雙方持續保持良好交流，今晚也就燈會上觀摩、交換意見。

2024立委、總統大選甫落幕，盧秀燕、蔣萬安成為藍營「最強母雞」人選，更被解讀最具實力、挑戰2028大位，一舉一動受人矚目，今晚同台也引政界聯想，是否有更多「合作可能」，更上層樓。

國民黨籍市議員李中認為「談大位還太早」，盧、蔣兩人都是黨內政治明星，北市府、中市府雙方就是持續良好交流。

李中也強調，想要謀求大位的，定要先競選國民黨主席，沒有謀求黨主席的人，沒有資格謀求大位，誰有謀取大位之心，必先謀求黨主席之位。

民進黨籍市議員周永鴻說，藍營的2028大位之爭已經開始，大家都動作頻頻，有的相互拉抬，也有相互卡位，前陣子傅崐萁討論食安，看起來是在卡盧秀燕，如今蔣萬安也因安坑大火案，正在議題風頭浪尖上，他們倆倆現在相互拉抬、轉移焦點。

周永鴻提到，明年就是國民黨選舉黨主席時刻，包含要決定各縣市長選舉提名，對2028年大選尤其重要，所以先合作、再競爭，蔣、盧兩人第一目標就是黨主席。