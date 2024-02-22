2026選基隆市長？高嘉瑜：盡全力爭取每個可能

2024立委選戰落幕，民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，昨天在網路節目專訪中說2026年她不會缺席，希望可以挑戰市長，選北市長是挑戰目標之一。高嘉瑜上午受訪，對於基隆市長也是選項？她說，基隆是她的故鄉，也會希望有好的市長「我會盡全力爭取每個可能」。

高嘉瑜指出，對她來講，基隆是成長的地方，她是基隆人，也對基隆非常有感情，也希望基隆越來越好，從過去基隆被視為進步比較慢、比較陰暗、悲情的城市，後來前市長林右昌任內，讓基隆有光榮感，市民看到很多大家來基隆觀光、旅遊，觀光城市的改變，變化非常大。

她說，但自從謝國樑上任後，基隆的爭議也越來越大，這也是身為基隆人看到會覺得非常難過的地方，當然基隆是她的故鄉，也會希望有好的市長，基隆能夠更好，對她個人而言，是希望為民進黨努力，未來在哪個位子？我也提到2026不缺席，會盡全力爭取每個可能。

高嘉瑜說，目前黨內對於未來市長的提名、布局、方式，例如徵召或初選等規畫，她也不清楚，現就是先把自己做好，能夠努力的地方，包括在台北市各議題、繼續在基層經營，這些都會持續去做，先把自己做好，把所有根基打好，還是交給黨中央全面的布局和規畫。