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柯文哲224挑戰單車一日北高 不騎全程改採民眾黨公職接棒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲今天在臉書貼出一日北高自行車挑戰行程，不同往年在2月28日舉辦，今年活動提前在2月24日舉行，且柯文哲將跟黨公職採取接棒方式完成。圖／取自柯文哲臉書
民眾黨主席柯文哲今天在臉書貼出一日北高自行車挑戰行程，不同往年在2月28日舉辦，今年活動提前在2月24日舉行，且柯文哲將跟黨公職採取接棒方式完成。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨主席柯文哲曾在228當天騎自行車挑戰一日北高，今年主辦單位提前在2月24日舉行，柯文哲預計將從台北關渡宮出發，預估隔天凌晨1時40分抵達高雄市大義國中。不同於過往柯文哲全程騎車參與，今年柯文哲將與民眾黨公職接棒方式完成，柯文哲會在出發點跟終點出現。

柯文哲今天在臉書公布一日北高行程表，2月24日上午6時於台北市關渡宮出發，沿途經過林口、桃園、新竹、台中、嘉義、台南等地，預估隔天凌晨抵達終點站高雄市大義國中。柯文哲邀請黨公職一起加入騎車行列，一棒接一棒完成自行車一日北高挑戰。

民眾黨新聞部主任吳怡萱今天表示，一日自行車北高挑戰是由民間舉辦，柯文哲受邀參加，不是用政黨的色彩，不同於去年是在228當天舉辦活動，今年提前在本周六舉行；另外，因為民眾黨公職增加，加上柯文哲練習時間較少，柯文哲將不會全程騎乘自行車，會採取接棒的方式，期待能一棒接一棒傳下去。

至於柯文哲會騎多遠，吳怡萱說，柯文哲一定會騎到極限，沒有騎的時候會透過不同方式陪同大家，接棒地點跟方式內部還在討論中，無論如何，柯文哲會在出發點以第一棒之姿出發，最後也會在終點高雄現身。

柯文哲 民眾黨 自行車

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