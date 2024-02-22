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影／爭取市長提名？高嘉瑜強調2026不缺席
挑戰台北市立委連任失利的民進黨前立委高嘉瑜拋出2026不會缺席，高嘉瑜今天表示會繼續努力耕耘選民工作，是否爭取黨內市長提名則交由黨中央做全面的規畫布局，自己則會全力爭取每一種可能。
高嘉瑜表示，耕耘台北市港湖地區已久，也對台北市施政十分熟悉，希望台北市越來越有競爭力，能跟東京、首爾等都市並駕齊驅，對於目前台北市長蔣萬安給人的感覺，比較一成不變、保守、沈穩的市長，不像自己是比較能帶給人歡樂、想像、夢想的人，希望民進黨推出的候選人是能讓市民對台北市有期待。
高嘉瑜說，她是基隆人，從基隆平常家庭出生，但是基隆的進步卻很少，也希望基隆市有好的市長，能越來越好，看黨中央的規畫也不排除競選基隆市長。
高嘉瑜強調自己一直站在民意的角度服務選民，雖然從前競選台北市長失利的姚文智、陳時中在競選過程曾對她攻擊造謠，想把她擠出民進黨的圈子，但是她會持續努力，雖然現在還不清楚當中央的規畫，黨內人才濟濟，市長一職當然不是非她不可，但是她會努力爭取每一種可能，只是希望民進黨能推出問著基本盤、能夠爭取中間選票、能夠勝選的人。
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