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市長選舉營造一種氛圍 高嘉瑜：要把我擠出民進黨的圈子
民進黨前立委高嘉瑜昨天在網路媒體節目指出，從前立委姚文智到前衛福部長陳時中選台北市長，一直有力量跟氛圍認為她不支持民進黨的候選人，她也被誤會、遭見縫插針，解釋也無人在乎。高嘉瑜上午受訪說，很多攻擊或是惡意的造謠，或是見縫插針，越來越多，變成三人成虎，就變成一種氛圍「要把我擠出民進黨的圈子」。
高嘉瑜說，她也是有在檢討，一路以來從年輕就在民進黨中，感謝民進黨給她機會，不管是當任務型國代，或是在艱困選區參選立委、擔任市議員等，一直以來都站在民意的角度，也都是為了台灣努力發聲。
她說，可是從姚文智選市長、陳時中選市長的過程中，確實有很多對她的攻擊，這些攻擊不是事實，但問題是，無論好像自己怎麼講，都無法澄清，這樣的攻擊或是惡意的造謠，或是見縫插針，越來越多變，成三人成虎，就變成一種氛圍，要把她擠出民進黨的圈子，覺得這個是很可惜、遺憾的地方。
高嘉瑜也說，她還是會努力證明自己，一路以來都是跟支持者、民意、台灣、民進黨一起努力，這部分她也會持續的做。
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