基隆前後市長互槓東岸商場爭議 游淑慧：各自冤有頭債有主

基隆東岸商場建物產權爭議持續延燒，並引爆前後任市長林右昌、謝國樑互槓。國民黨議員游淑慧在臉書說，現在民眾和媒體聚焦在兩個前後任市長吵架、和業者槓上市府等。但真正爬梳下去，超乎想像的單純，就是一碼歸一碼，各自冤有頭債有主。

游說，基隆市府把停車場租給大日，委託給大日經營，大日來申請增建，增加使用效益，也承諾未來約滿，全部直接給市府。而NET是大日得標後找來幫忙一起經營的協力廠商。她認為，市府和NET理論上是沒直接關係的。至於合約期滿，市府從租客大日手上收回，大日沒有意見。這端就沒有法律問題的 。

游說，但NET認為他是大日的協力廠商，而且幫大日付出了2億多幫忙增建，現在怎麼什麼都沒有，就請問NET該找的是誰？

游也點出NET氣什麼兩個重點？第一：NET參與了市長謝國樑市府新的ROT招標案，在沒得標後，於媒體刊登廣告怒斥謝市府涉及違法。游說，只是通篇廣告也沒說那裡違法，只說要去監院陳情、要去財政部陳情、要去行政法院起訴。這些當然都是企業的權利。但外界更有興趣的是：那到底涉及了那些不法？花錢買廣告了，總要講清楚。第二：NET主張砸下兩億多，增蓋了三層樓，所以產權是他的。

游認為，東岸停車場是市政府的財產，有民間業者跑來在上面增蓋三層，前市長林右昌前市長一定知道而且同意。是不是林右昌曾經承諾產權是NET的？或者未來還是讓NET繼續經營？

游說，如果是這樣子，NET可以舉證相關文件，市府是公家單位，不分謝林，看前市府怎麼承諾？那些依法還能繼續履行。但NET要舉證，前市府答應了什麼。

不過游淑慧也點出說不通的部分是，如果NET主張一樓以上的產權是他們的，當時怎麼會同意基隆市府重新招標，而且他們也來投標了。正常人應該不會同意別人拿他的房子去賣，然後他自己還去出價。NET主張建物所有權，是在沒有標到之後，才翻桌翻臉，那如果他們標到了呢？

游說，做了這麼久的公務員，她贊成市政應該是延續的，包括權利義務，但市有財產的經營，公務員就是依照契約和法律來走。