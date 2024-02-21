2028藍總統人選可能是「他」？ 高嘉瑜評盧秀燕稱：看到另一個侯友宜

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪。圖/引用自直播
民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪。圖/引用自直播

民進黨前立委高嘉瑜今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪，高嘉瑜認為，這次新國會三黨不過半，立法院長韓國瑜是最大得利者，立法院長位子是非常適合韓國瑜的舞台，並說「很難講，下一次國民黨總統候選人會不會是韓國瑜...」；對於目前代表國民黨挑戰2028呼聲高的台中市長盧秀燕，高嘉瑜認為，盧秀燕「若推上總統候選人，會覺得是看到另一個侯友宜出現」。

高嘉瑜今天接受媒體人黃光芹專訪，聊到新國會，高嘉瑜說，三黨不過半是之前就可以預料的，韓國瑜當院長也不意外，並稱韓國瑜可以說是最大得利者。

高認為，立法院長職位確實是非常適合韓國瑜的舞台，非常適合，因為不用做什麼事，就是協調、坐下來喬事情，還有火爆氣氛能對著柯建銘說「你看著我的眼睛」，與黃國昌的一抱等，能屈能伸。

高嘉瑜說，她認為韓國瑜到目前為止，對韓個人來說，不管聲量或好感度，都有創新高，「很難講，下一次國民黨總統候選人會不會是韓國瑜」，尤其過去王金平、游錫堃當院長，沒有人關心其一舉一動。高說，她認為韓國瑜經過高雄市長、總統選舉之後，重新回來立院這個舞台，包括找周萬來等，重新回來後不一樣了，她認為「韓國瑜是對自己的未來是有期待，包括要不要再選黨主席、總統，看來是有企圖心的。」

至於台中市長盧秀燕，高嘉瑜認為，盧秀燕的魅力與講話風格，還是比較溫吞，「若推上總統候選人時，就會覺得是看到另一個侯友宜出現」，侯友宜當初當市長，也是好感度很高，但選總統完全不一樣，盧秀燕現在支持度、滿意度高，但一旦選總統，需要的是明星的光環與魅力，風潮魅力盧秀燕目前看，是還沒有看到那個程度。

侯友宜 國民黨 盧秀燕 韓國瑜 高嘉瑜

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