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蘇花安環評卡關傅崐萁批騙選票 陳建仁：絕沒阻擋

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）。記者侯永全／攝影
行政院長陳建仁（中）。記者侯永全／攝影

蘇花安環評卡關，國民黨花蓮縣立委傅崐萁批民進黨選前騙選票。對此，行政院長陳建仁受訪強調，沒有任何阻擋的情況，他已要求也要求交通部和公路局，按照昨天開會學者專家所提出來的意見，盡快提出相關的修正，使該案能夠盡早地來推動。

陳建仁表示，現在正在由環境部進行環境影響評估，1月份時有學者專家進行現場勘查，到了2月20日是開了第一次的委員會，所以他也要求交通部和公路局按照學者專家所提出來的意見，盡快地提出相關的修正，使這個案子能夠盡早地來推動。

陳建仁表示，政府希望從環境保護跟交通便捷這兩個方面一起來推動，不只使花蓮的鄉親能夠有一條安全回家的路；更重要的，也能夠讓全世界所有的觀光客都能夠有更安全、更便捷的交通，去欣賞花東地區的美麗，這是一個世界性的、美麗的景點，政府也希望能夠來促進國際的觀光。

陳建仁表示，給花東的鄉親一條安全回家的路，不論是中央或地方，或者是朝野各黨派，大家都有這樣的用心，所以並沒有任何阻擋的情況。交通部現在在鐵路的部分推動花東的鐵路雙軌化，希望能夠加強花東鐵路的運量。

交通部 花蓮 陳建仁

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