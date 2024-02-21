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表態了！ 高嘉瑜2026年大選不缺席：選北市長是挑戰目標之一

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

2024選戰落幕，民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪，對於自己的下一步，高嘉瑜今天說，2026年她不會缺席，「當然希望可以挑戰市長」，「是我的目標之一，希望有這樣的機會」，高嘉瑜說，「當然黨內有很多優秀的候選人，也不是說非我不可，但就是要先把自己該做的事情做好，民進黨內也會考量」。

高嘉瑜說，港湖變成艱困選區，2028年黨中央會是採徵召決定候選人，加上隔了4年立委選舉會不會有變化？黨中央會不會徵召她？或民眾黨會不會推人？都可能是變數，所以她正思考2028再戰立委可能時間會比較遠，短期就是2026年，「如何在2026有一個角色，可以去參選，因2028隔這麼久出來，我想很多人都會忘記我了。」

高嘉瑜今天接受專訪提到自己的下一步，表示很多人有很多建議，媒體也有很多討論，高坦言，當然2026對她來講應該不會缺席。至少自己要想清楚自己要做什麼，是要選市長？還是要選什麼？「可以挑戰市長，當然是我的目標之一，希望有這樣的機會。」

高嘉瑜說，民進黨在台北市，大家都知道是艱困選區，民進黨基本盤大約就是37%，國民黨就是43％，這中間有5%差距，關鍵就在於能不能拿到年輕中間選票，對民進黨來說，有沒有這樣機會。

高也說，當然黨內有很多優秀的候選人，也不是說非她不可，但就是要先把自己該做的事情做好，民進黨內也會考量。至於黨內有很多議員擔心她回去選議員，她沒有預設她要選什麼？但勢必下一次立委選舉港湖是艱困選區，會是採徵召方式，會由黨中央決定候選人，會有初選，加上隔了4年，立委會不會有變化？黨中央要不要徵召？或民眾黨會不會推人，所以要去思考2028再戰立委，可能時間會比較遠，短期就是「如何在2026有一個角色，可以去參選，因2028隔這麼久出來，我想很多人都會忘記我了。」

至於近期是否可能進中央任黨職？高嘉瑜說，目前看是沒有這個機會，包括吳崢、王義川等位子都有人了，可能性不高，也沒有想說會給什麼位置，她就是孤鳥性格，很少會想去靠別人，很少會想說去靠別人，這或許也是她個性上的缺點。

民進黨前立委高嘉瑜港湖選區落選之後，今天接受媒體人黃光芹網路節目專訪。圖/引用自直播
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民進黨 高嘉瑜

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