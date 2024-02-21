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新竹違建何時拆？ 柯文哲諾準時處理

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨主席柯文哲21日表示，持有土地的違建會在限期內拆除。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨主席柯文哲21日表示，持有土地的違建會在限期內拆除。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「持有土地的違建很快就會拆，請大家放心！」針對自家土地違建蓋停車場遭質疑至今未拆，民眾黨主席柯文哲21日受訪時回應，主要是中間的流程卡到過年，近日會很快處理好。他也透露，近日會與國民黨立院黨團餐敘，建立黨團3長溝通管道。

建黨團幹部溝通管道

柯文哲20日出席第十屆「內科千人捐血熱血同框」啟動儀式，受訪時被問到家裡違建還沒拆，柯文哲回應說，拆遷需要申請執照，其中的行政過程因碰到過年而有所延遲，會在限期內拆除。

被問到近日將與國民黨立院黨團吃飯，柯文哲回應說，希望在黨團3長互相建立直接溝通管道，不要都一直找他，至於是否也會與民進黨團建立溝通管道，柯文哲並未回答。

瘦肉精事件遭政治化

媒體問柯，藍綠都希望23日進行食安報告，但民眾黨立院黨團堅持21日加開院會，是否會覺得回到原點？柯文哲並未直接回應，而是說西布特羅案明明是很簡單的事情，如果只有那盒肉有問題，就是實驗室汙染，若其他同批豬肉也有驗出，就是系統性問題，只要開專家會議討論就可，不懂為何立法院要搞成這樣。

媒體質疑柯文哲不滿國民黨搞亂立院秩序，但柯也回說，那民進黨為何要將這麼簡單的事「養案」，可能也有誘敵深入的政治攻防考量。有媒體詢問，目前民眾黨有提出很多政策，被外界譏為立法院都要看「黃曆」，也就是立院總召、副總召黃國昌、黃珊珊的臉色辦事，柯文哲笑說，沒有那麼誇張。

駁斥內鬥傳言

他強調，如果藍綠兩大黨都講好了，民眾黨甚至不是「關鍵少數」，只是可憐的「少數」，三黨不過半的政黨互動關係是很複雜的。

針對黨團發言人楊寶禎請辭黨職，遭外界質疑民眾黨內鬥使她被排擠，柯文哲直呼並沒有，也希望媒體不要再帶風向，是楊想要休息，自己也答應若楊想要回來，都隨時歡迎。

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