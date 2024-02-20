中華男籃保險引議 陳建仁表態支持「籃球國手保險比照棒球」

2025 FIBA亞洲盃男籃資格賽本周四舉行，中華隊隊長劉錚日前透過社群媒體發文表示，練球人數少、保險沒處理好等問題，引發關注。民進黨立委莊瑞雄今天表示，球員代表國家出賽應該給予保障，建議比照職棒模式，提供籃球運動員國手的保險與簽定團體協約，並且商除商業保險公司外，加入公股壽險公司共同處理可行性。

莊瑞雄指出，過去棒球（現味全龍投手羅嘉仁）與籃球（現富邦勇士後衛張宗憲）皆曾有參與國際賽，卻意外受傷的的情況。而棒球早已依照球員的薪資去簽署保險合約的先例，進而讓球員的理賠金可以依照球員的月薪去理賠；籃球經過這麼長的時間，卻依舊原地踏步，替球員保險的理賠額度竟是保險公司的最低配版本。

教育部長潘文忠回應，此次保險會遇到瓶頸，是因為球員的薪資有高低落差，且有保密協議所以無法依照個別球員薪資去設定不同的保單。

莊瑞雄反駁，球員合約連他都知道，教育部跟協會會不知道？以劉錚來說，最近一份公開合約為3年2700萬人民幣，平均月薪375萬新台幣，若受傷造成損失，以現在籃協談的保險版本月領5萬跟他的月薪要如何比較？難怪球員會有疑慮。建議跨部會討論，加入公股壽險公司，共同投入設計產品提供協助。