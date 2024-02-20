快訊

桃園市府人事地震！范姜泰基接任客家局長 豐富經歷曝光「曾是馬英九發言人」

陸船2生還漁民今遣返！陸方拒簽移交書「場面尷尬」 知情人曝原因：簽了恐被懲處

被稱為惡人中的惡人...這類肺癌生長速度驚人 醫：如小孩子「一暝大一寸」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與民眾黨不同調 傅崐萁：已要求再次朝野協商、23日食安報告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。本報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。本報資料照片

立法院今天開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，邀行政院長陳建仁食安問題專案報告，立法院長韓國瑜裁示擇期協商。國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午受訪表示，國民黨團今下午已再次提出召集朝野協商，希望變更議程，在23日食安報告。

民眾黨團副總召黃珊珊下午在臉書表示，民眾黨團已發文給立法院長韓國瑜，建請明天加開院會，邀請陳揆做食安報告，並已獲國民黨團支持。

不過，傅崐萁下午在立法院質詢後表示，制衡執政黨是天經地義的事，國民黨一直以大黨、更高的高度看待國會運作，一些小枝小節不重要，重要的是如何集中力量制衡強大的民進黨，小黨會標榜其主要訴求，只要不偏離大格局的初心，國民黨仍持樂觀態度，一起展現力量制衡民進黨。

傅崐萁表示，國民黨今下午再次提出召集朝野協商，希望23日變更議程，改為食安報告，非常理性的來跟行政院長陳建仁溝通，今天質詢時看到旁邊護駕的人很多，說實話的很少，食安問題唯有真正透過一次專案報告，大家才能說清楚。

媒體詢問，國民黨的23日食安報告提案，不就跟民進黨主張的概念一致？傅崐萁說，民進黨呼應國民黨的訴求是好事，醜媳婦還是要見公婆，食安報告仍要說清楚講明白。雖然昨天朝野協商過程時希望今天變更議程，但因昨天沒有協商完成，國民黨不放棄，會持續努力，要求完成食安報告。

傅崐萁 國民黨 民眾黨 立法院 陳建仁 韓國瑜 食安 黃珊珊

延伸閱讀

回應禁團令問題一度無力招架 陳建仁：若陸善意回應 可提前開放

黃國昌重回立院質詢關注司改 陳建仁：加緊腳步提出

陳建仁食安專報再等等 韓國瑜裁示交付朝野協商

國民黨撤案禮讓 藍白支持明加開院會邀陳揆報告食安

相關新聞

雙姝互槓！黃捷批藍只會鬧事 徐巧芯反酸：她除了翻白眼還有什麼本事？

立法院今開議，民進黨立委黃捷在議場內為搶麥克風，與國民黨立委徐巧芯爆發激烈口角。兩人事後各自受訪還原過程，對於黃捷嗆國民...

開議首日就爆發肢體衝突 黃捷：幸好有學以色列防身術

立法院新會期今天開議，民進黨立委黃捷、國民黨立委徐巧芯上演肢體衝突。黃捷會後受訪時表示，立委不能攜帶個人麥克風進入議場，...

鄉代主席遽逝衝擊議員補選 藍萬義悲慟:不一定要選下去

宜蘭員山鄉縣議員補選，民進黨前鄉民代表藍萬義與年輕從政的李姿婷都堅持參選，陷入分裂，連日來積極居中協調的鄉代會主席許芳明...

綠缺席朝野協商 柯建銘呼籲黃國昌不要再演、適可而止

台糖瘦肉精爭議延燒，民眾黨團提案明天加開院會，由行政院長陳建仁進行食安報告，民進黨團則主張23日進行食安報告，立法院長韓...

遭柯建銘嗆適可而止別再演 黃國昌：是非可以這樣顛倒？

在野黨提議要行政院長陳建仁到立法院進行食安專報，但朝野意見分歧，民進黨團總召柯建銘今要民眾黨團總召黃國昌適可而止、不要再...

唐鳳兩度持「外交護照」赴美開會 外交人士：不合常理

數位發展部部長唐鳳持外交護照到美國開會，外交人士覺得荒謬。外交護照只能在邦交國使用，美國不承認中華民國，不能使用外交護照，美國官方無法在唐鳳外交護照上面簽發入境簽證，而是放在另外一張紙上。就算唐鳳護照掉了，外交部領務局可以馬上提辦，補辦唐鳳護照，不會有任何技術問題。有外交人士表示，唐鳳兩度持外交護照訪美，是拿外交護照開玩笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。