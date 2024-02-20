與民眾黨不同調 傅崐萁：已要求再次朝野協商、23日食安報告

立法院今天開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，邀行政院長陳建仁就食安問題專案報告，立法院長韓國瑜裁示擇期協商。國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午受訪表示，國民黨團今下午已再次提出召集朝野協商，希望變更議程，在23日食安報告。

民眾黨團副總召黃珊珊下午在臉書表示，民眾黨團已發文給立法院長韓國瑜，建請明天加開院會，邀請陳揆做食安報告，並已獲國民黨團支持。

不過，傅崐萁下午在立法院質詢後表示，制衡執政黨是天經地義的事，國民黨一直以大黨、更高的高度看待國會運作，一些小枝小節不重要，重要的是如何集中力量制衡強大的民進黨，小黨會標榜其主要訴求，只要不偏離大格局的初心，國民黨仍持樂觀態度，一起展現力量制衡民進黨。

傅崐萁表示，國民黨今下午再次提出召集朝野協商，希望23日變更議程，改為食安報告，非常理性的來跟行政院長陳建仁溝通，今天質詢時看到旁邊護駕的人很多，說實話的很少，食安問題唯有真正透過一次專案報告，大家才能說清楚。

媒體詢問，國民黨的23日食安報告提案，不就跟民進黨主張的概念一致？傅崐萁說，民進黨呼應國民黨的訴求是好事，醜媳婦還是要見公婆，食安報告仍要說清楚講明白。雖然昨天朝野協商過程時希望今天變更議程，但因昨天沒有協商完成，國民黨不放棄，會持續努力，要求完成食安報告。