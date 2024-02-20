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古巴拒中華民國護照入境？ 外交部：查到的資訊不一致

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
有台灣籍旅客去年傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部表示，目前駐館查到的資訊不一致，呼籲國人應審慎考慮前往古巴。圖／本報資料照片
有台灣籍旅客去年傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部表示，目前駐館查到的資訊不一致，呼籲國人應審慎考慮前往古巴。圖／本報資料照片

有台灣籍旅客去年傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部今表示，目前駐館查到的資訊不一致，呼籲國人應審慎考慮前往古巴。

根據媒體報導，有旅客在去年12月21日抵達古巴，但辦理入境手續時，古巴海關對其表示，在12月21日實施新規定，持有中華民國護照不得入境，她成為第一位施行這項規定的旅客，最終在機場等待25小時後被遣返。

另有個案是加拿大台僑一家5口至古巴自助旅遊，於12月23日飛抵哈瓦那機場，但海關以「中國不承認台灣是國家」、「台灣現在跟中國關係不好了」為由，扣押護照10小時後，將他們原機遣返回加拿大。

外交部日前指示我國兼轄古巴業務的駐哥倫比亞代表處，洽查本案。外交部今舉行例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城表示，古巴除了跟我國沒有外交關係以外，古巴政府長期以來對台灣不算友善，而且長期迴避與我國建立直接的官方聯繫。

他指出，截至目前為止，古巴的官方網站上面，並沒有針對我國入境的規定有任何的更新，外交部雖然持續發動區域內的所有駐館透過不同的管道，多方的查證，但是各方查覆的資訊並不一致，有的查到的資訊是說沒有任何改變，有的駐館則查到，確實可能有所限制。

他強調，外交部會持續來進行查證，但是為了提供國人正確的資訊，在資訊確認之前，基於保護國人的職責，現階段外交部仍然呼籲民眾應該審慎的考慮，暫時停止前往古巴。

鄭力誠表示，在這兩個月中間有相當多國人來詢問前往古巴會不會遭遇到困難，但外交部也沒有再聽說有類似的案例，只能暫時先呼籲國人要慎重考慮前往古巴的時候，可能要面對的風險。

古巴 外交部 護照

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