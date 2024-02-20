楊寶楨落淚請辭 議員曝民眾黨「最大危機」：內鬥已檯面化

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨昨（19）日宣布請辭所有黨職，並在接受聯訪時哽咽，引發各界猜測。對此，台北市議員柳采葳分析，民眾黨讓陳智菡「一來就當」，顯現其政黨仍不成熟，更凸顯出「內鬥檯面化」將成為民眾黨最大危機。

柳采葳昨日在TVBS節目《新聞大白話》中指出，楊寶楨在民眾黨立法院黨團待了很久，也長時間擔任發言人，然而最終卻未接任黨團主任一職，而是由陳智菡接下，「可以看得出來，民眾黨現在就是一個不成熟的政黨，且沒有自己的主軸」。

柳采葳認為，民眾黨立委黃國昌重返立法院後仍然只想「比大聲」，民眾與黨內其他立委都不一定能接受。她直言，接下來民眾黨8位委員的意見會非常分歧，尤其若出現「對外攻防分歧」，那黨團可能會走向非常危險的階段，將沒有方向，也提不出好的法案，「現在非常危急的是，民眾黨已經開始內鬥，而且已經內鬥檯面化了」。

針對各界揣測，楊寶楨除了強調並非內鬥，昨日晚間也在Facebook發文，強調她只是辭去黨職，並沒有退黨，想休息一陣子、沉澱一下，並準備後續的進修。楊寶楨表示，今年能看到國會達到「三黨不過半」局勢，已經是完成了給自己設定的階段性任務，很感謝柯文哲主席和民眾黨四年多來的栽培。