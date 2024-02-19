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大陸稱金門無限制水域 賴士葆：蔡英文總統應說如何捍衛主權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

大陸國台辦宣稱，金門無禁限制水域。對此，國民黨立委賴士葆今表示，過去金廈水域禁止限制區域的法源是民國81年公布的兩岸人民關係條例，雙方遵守默契，現大陸片面否認，蔡英文總統應該告訴國人如何捍衛主權。

賴士葆說，近日兩岸之間衝突事件不斷的堆疊，M503航線取消偏置、我方發布赴陸禁團令、陸船越界拒絕配合檢查導致2人落水死亡、國台辦宣布金廈海域不存在禁限制水域、陸海警宣布常態化巡查等，兩岸惡意螺旋不斷地升高，彼此敵對緊張關係可謂一觸即發。

賴士葆提到，時任美國眾議院議長裴洛西來台訪問，未看到帶給台美關係什麼實質的進展，留給台灣的禍害卻是讓海峽中線被消失，這次國台辦宣布的金廈海域不存在禁限制水域，讓我方主權被迫壓縮退讓。蔡英文總統口口聲聲稱最會捍衛主權，現在只說堅守低調克制來捍衛主權，關鍵是海峽中線回得去嗎？能否回到過去雙方堅守金廈存在禁止限制海域的默契？

賴士葆指出，長久以來兩岸關係都會存在糾紛衝突，靠的是透過彼此溝通管道建立的機制來維持，蔡英文上台之後，兩岸溝通管道消失了。

賴士葆強調，現在陸海警宣布要在金廈海域展開常態性的巡查行動，我方也要依法行政，未來衝突是可以預期的。過去金廈水域禁止限制區域的法源是依據民國81年公布的兩岸人民關係條例，雙方都持守這樣的默契，現在大陸片面否認，蔡總統應該告訴國人如何捍衛主權，是要透過協商談判，或是低調的默認？

國台辦 海峽中線 蔡英文 賴士葆

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