賴清德520就任！總統府今召開首次交接小組會議 成員名單曝「這3人領軍」

民進黨總統當選人賴清德將於5月20日就任，總統府發言人林聿禪今天表示，蔡英文總統日前已指示現任執政團隊全力協助賴總統當選人團隊，依據相關規定及參考交接作業成例，妥為規畫期程，辦理交接工作，務必使第15任、第16任總統交接事宜順利進行。

林聿禪表示，今天已於府內召開第一次交接小組會議，而負責統籌交接事項成員，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

林聿禪進一步說明，總統府將秉持政務持續運作及順利交接原則，啟動交接工作。而針對國防、外交、兩岸等國家安全重大政策及相關事項，將向賴總統當選人進行簡報。另外，有關目前社會高度關注之國政議題，雙方團隊亦將密切交換意見，期使未來國政無縫接軌、順利推進。