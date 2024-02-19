法國波蘭國會友好協會成立 林楚茵盼促進政府民間交流

民進黨立委林楚茵發起「台灣與法國國會友好協會」、「台灣與波蘭國會友好協會」，今天在立法院舉行成立大會。林楚茵表示，台灣在當前的特殊地位下，推動國會外交是重要任務，期待能夠匯聚國內的力量，促進台法、台波國會議員、各級政府與民間的交流。

立法院台灣與法國國會友好協會、台灣與波蘭國會友好協會上午在立法院成立，成員共同推舉林楚茵擔任會長，民進黨前立委林靜儀則受邀出任「榮譽會長」，期待藉由文化、產業等不同面向的經驗分享與傳承，共同深化台灣與法國、波蘭的雙邊合作關係。

林楚茵指出，2021年5月，法國參議院以304票贊成、0票反對，通過挺台議案，同年11月，法國國民議會也以39票贊成、3票棄權、2票反對的壓倒性票數，通過挺台決議，立法院在2023年通過「香檳關稅合理化」，回應法國國會的挺台舉動，近來法國外長更針對中國片面改變M503航路，發言抗議中國的蠻橫無理，台法兩國關係可見一斑。

林楚茵強調，在台灣當前的特殊地位下，推動國會外交是重要任務，例如她曾與林靜儀在2022年造訪波蘭，不只代表台灣關心中歐國家、協助烏克蘭難民的非政府組織，同時也表達台灣聲援烏克蘭的聲音，期待本屆再次透過台灣與法國、波蘭國會友好協會，匯聚國內的力量，促進台法、台波國會議員、各級政府與民間的交流。

林靜儀則說，波蘭是台灣了解和參與歐洲，最好也最重要的夥伴，兩國之間更有非常多類似的地方，很開心先前曾經有機會，擔任台灣波蘭國會友好聯誼會會長，期待這一屆在林楚茵的努力之下，台波國會之間合作更多，兩國的友誼能夠更緊密。

外交部政務次長謝武樵表示，外交部長吳釗燮上任以來，持續把推動台歐關係，作為重要的工作目標，目前也已經展現出成果，立法院很多立委都成立友好聯誼會，絕對是國會外交的重要平台，很高興能夠互相合作。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）指出，台灣與波蘭長期以來，維持雙邊官員互訪的良好關係，波蘭正在大力發展經濟，很高興看到來自台灣的支持，台灣在疫情艱困時期與波蘭互相支持與幫助，也在俄羅斯入侵烏克蘭之際，成為幫助難民的重要盟友。