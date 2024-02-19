曝對請辭決定「掙扎很久」...楊寶楨落淚感謝柯文哲 否認內鬥傳聞

民眾黨團發言人楊寶楨請辭，她下午哽咽感謝民眾黨和民眾黨主席柯文哲，否認內鬥傳聞，2019年民眾黨創黨後加入至今，四年來經歷幾次大選未休息，希望先沈澱下來，規畫進修，不排除再回歸。

楊寶楨表示，這個決定對她來說，掙扎很久，她沒有退黨，還是黨員，只是先辭黨團副主任和發言人，選在這個時間點宣布，是因為明天就要開議了，今天再不離職，會期展開後才在中途離職，可能更不好，在開議日前離開，不要打擾到新黨團的運作，因此做出這個決定。

楊寶楨受訪時，兩度哽咽流淚，她否認受到委屈，沒有內鬥，外界可能會有很多揣測，但真的沒有。今天消息傳出後，許多支持者也感到訝異，不能接受，猜想她是不是要去哪裡了。

楊寶楨說，要離開，很捨不得，民眾黨是她從政後，加入的第一個政黨，在民眾黨四年多，跟黨內長官和同事夥伴都有很多回憶，對她來說，這個決定非常不容易，但已經想了非常久，才做出這個決定，謝謝柯文哲跟民眾黨，不管未來會不會回來或從政，但都非常感謝主席跟民眾黨的栽培。

楊寶楨表示，民眾黨給她機會，讓她從一張白紙到現在，如此信任，一來就當發言人，當了四年多，現在才正式卸下來，本來想說安靜偷偷離開就好，但覺得好像必須給大家一個交代，不好意思驚動大家。

未來是否繼續參選台北市松信區市議員，楊寶楨說，她和柯文哲、民眾黨團副總召黃珊珊等談過這問題，現在希望先休息，如果黨內有人希望先去經營松信選區，歡迎大家幫民眾黨經營，不用考慮她，黨整體進度和規畫才是最重要的。

楊寶楨指出，柯文哲有說要聊一聊，請她再想一下，但她明確表達希望休息一下的心情，以及進修規畫等，柯就尊重。目前對未來沒有明確想法，不管繼續從政或轉到其他產業，眼前想先停下來沈澱一下。她給自己的階段性任務是國會三黨不過半、看第三勢力到底能成長到什麼階段，現在階段任務完成。

楊寶楨說，陳智菡接下黨團主任、把文宣業務接過去，她覺得放下一顆心中大石，覺得可以先暫停一下，本來的業務會由陳智菡協助做處理，多陪陪家人，想準備進修念碩士。