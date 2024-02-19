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陳椒華成立督政聯盟 昔日戰友相挺

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委洪孟楷（前左一）、民眾黨立委黃國昌（前右二）、陳昭姿（前右一）19日挺前立委陳椒華成立的「監督施政聯盟」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨立委洪孟楷（前左一）、民眾黨立委黃國昌（前右二）、陳昭姿（前右一）19日挺前立委陳椒華成立的「監督施政聯盟」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

區段徵收損害人民居住權、廢棄物處理仍缺法規、地下水抽取狀況應透明化等議題仍未解決，卸任立委陳椒華19日號召14個環境、土地、保育相關民間團體成立「監督施政聯盟」，提出如廢除居段徵收、劃設新國家公園等呼籲。跨黨派立委洪申翰、洪孟楷與黃國昌都到場支持。

廢棄物應總量管制

監督聯盟副召集人陳椒華表示，離開立法院後，深感監督行政部門的重要，所以集結NGO夥伴，籌組監督施政聯盟，持續關切環境、能源、國土、保育和土地正義等議題，目前有14個團體加盟參與。她強調，未來也會結合立委一起關注修法及推動相關議題，要求中央及地方改善不當的施政作為，讓監督力量更為茁壯。

台南社區大學研究發展學會副研究員林政翰表示，台灣廢棄物產量持續成長，「假再利用、真棄置」的案件頻傳，政府還將成份為塑膠的固體再生燃料視為再生能源給予補貼，過度依賴焚化處理廢棄物，這將會導致廢棄物產量繼續增長，甚至導致業者輸入更多的「洋垃圾」來賺取處理費，將污染徒留台灣。

廢除區段徵收

監督聯盟副召集人、政大地政學系兼任教授徐世榮表示，國內土地掠奪與家園迫遷案件層出不窮，已嚴重侵害民眾人權，國際審查委員更兩度對此提出批評。他呼籲，「區段徵收」及「自辦市地重劃制度」應儘速廢除，重新修正相關法規制度，盼落實參與式民主，讓人民有權力參與如都市計畫、區域計畫或國土計畫等公共決策。

跨黨派立委現身相挺

民進黨立委洪申翰到場致詞表示，本次有許多環境團體與土地團體前輩到場，顯見在蓬勃的公民社會，大家都能對施政發表各種評價，並給予政府鞭策，這是非常正向的狀況，盼未來也有機會在特定議題上合作，也能將政策有關的爭議說明清楚。

國民黨立委洪孟楷說，長期監督的在野黨立委，從過去到現在的任務不變，就是希望政府能聽到各方各面的聲音，像此次監督聯盟就提出很多政策方向。他認為，台灣是公民社會就應該要有多元聲音、多元價值，也都希望台灣能做到永續發展的目標。

民眾黨立委黃國昌僅現身，但未致詞就趕往黨團協商。同黨立委陳昭姿致詞表示，民間團體能夠反映不同的意見，讓民意代表可以做好監督的職責。

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陳椒華

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