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選前之夜不邀馬英九站台 蕭旭岑稱「錯誤決策」：掉40萬票

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今早接受「黃暐瀚撞新聞」廣播專訪。圖／擷取自hitfm YT頻道
馬英九基金會執行長蕭旭岑今早接受「黃暐瀚撞新聞」廣播專訪。圖／擷取自hitfm YT頻道

大選前夜國民黨造勢活動未邀前總統馬英九出席，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，事實證明不邀請馬英九出席最後造勢的晚會，是錯誤的決策，不僅傷害馬英九，更傷害國民黨總統候選人侯友宜，導致侯的總統得票比政黨票還少，雙北都輸，甚至聽到估計侯友宜因此掉了40萬票。

蕭旭岑接廣播專訪，他指出，1月10日接到侯友宜競選辦公室的電話，委婉地請馬英九不要上台，當時他表達兩點立場，一是馬辦絕對全力配合，馬英九已花了數十萬元登廣告，他一定支持侯友宜；但是第二點，他以個人身分提醒，如果不讓馬英九上台，會有嚴重的黨內問題，對侯友宜是不利的。

蕭旭岑說，侯辦原本邀請馬英九出席選前之夜造勢，後來顧全侯陣營的顏面，他對外說法是沒有邀請。至於侯辦為何做這個決定，誰下的令？蕭旭岑說，應該就是競選總部吧，他們說是金溥聰，應該很多人都是這樣子的轉述。

蕭旭岑表示，當時黨內很多人對這個決定有意見，包括黨主席朱立倫也不贊成，可是他只能尊重，立法院前院長王金平、秘書長李乾龍等人也不贊成，大家都說馬王有心結，可是王金平在當時是大局觀，他認為不邀馬英九上台絕對是錯誤的，親自打了電話，可惜侯友宜在競選總部的強力建議之下，還是沒有同意。

蕭旭岑說，不邀馬英九上台，等於切割前任總統，也切割自己的信念，因為馬英九沒有講錯話，他講的是兩岸要有互信才能互動，這不是國民黨的政策嗎？你切割自己的信念，要支持者怎麼出來投你票呢？馬英九當然非常遺憾、也會難過。

蕭旭岑指出，他聽到一個估計，不邀請馬英九在選前之夜站台，侯友宜掉了40萬票。這是有人分析，他們沒有數據，也不可能去分析，但很明顯地，總統票低於政黨票，台北市得票也輸，不是很正常。

他表示，競總說馬英九的專訪影響選情，事實證明，如果真的有影響到選情，至少侯友宜得票回流給賴清德吧？賴清德不會只有40%，至少要43%，可是賴清德得票率比陳水扁的39%，2008年的謝長廷41%還少，所以賴清德的票沒有大幅增長。

侯友宜 蕭旭岑 馬英九

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