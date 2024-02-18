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陳文茜感謝郭台銘 「助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她昨晚特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她昨晚特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。圖／取自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專

資深媒體人陳文茜長期對抗病魔。她昨晚在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，特別感謝鴻海創辦人郭台銘，她表示，寫給郭台銘先生，帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。

陳文茜的文章透露，她的病情逐漸穩定，郭台銘大年初一從遠方捎來第一個祝福，「我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗」、「我向上天感謝您，同時許願：我們可以一起改變這個世界」。

●《寫給郭台銘先生：帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人》全文：

當春天再次到來

我曾經以為也許這個世界上再也找不到我了。

此刻，我願意把春天想像成一個新的生命

因為你重新賦予了我重生

朝陽、落日、白雲、細雨、狂風、星辰

所有我渴望的

都不再是奢望

我以為我會為此哭泣

但您如春天，賜予我生命中的禮物

我不再需要活在虛弱疼痛無力感傷的世界

為了感謝您

我決定換一種說話的方式。

你在

彷彿就把無數個春天還給了我

我抱著一個落日

如同抱住圓滿

春天，樹木的枝葉才剛剛掉光

每一叢灌木都發出陣陣柔和的聲響

大年初一

您從遠方捎來哈佛醫院醫師我的病情逐漸穩定平安的第一個祝福

它代表明天，明年、後年⋯⋯

燕子也要飛回。

我不相信，如果不是您，這個世界還有照亮我的機會

我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗

於是在這個被許多人習以為常的春天，

我摘一朶花給自己

我開始再度相信，未來我有能力做到更遠大的志向

我不再是風裡顛簸的花朵

閉上眼睛 聽著風聲

我向上天感謝您

同時許願：

我們可以一起改變這個世界

文茜敬上

哈佛 郭台銘 醫學院 陳文茜

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