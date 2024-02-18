陳文茜感謝郭台銘 「助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人」

資深媒體人陳文茜長期對抗病魔。她昨晚在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文，特別感謝鴻海創辦人郭台銘，她表示，寫給郭台銘先生，帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。

陳文茜的文章透露，她的病情逐漸穩定，郭台銘大年初一從遠方捎來第一個祝福，「我也不信：沒有您，我可以脫離長達五年日日的疾病灰暗」、「我向上天感謝您，同時許願：我們可以一起改變這個世界」。

●《寫給郭台銘先生：帶著哈佛團隊及北榮陽明醫學院院長王署君，幫助我由垂危病情走向好轉穩定的恩人》全文：