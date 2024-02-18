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一度昏迷住加護病房 吾爾開希今報平安「我現在挺好」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
六四學運領袖吾爾開希昨傳出從鬼門關前走一遭，他今天報平安。圖／取自吾爾開希臉書
六四學運領袖吾爾開希昨傳出從鬼門關前走一遭，他今天報平安。圖／取自吾爾開希臉書

六四學運領袖吾爾開希昨傳出曾重傷昏迷的消息，治療後已出院。他今天在臉書發表近況，「我現在挺好」，他過去一個月都待醫院，經歷加護病房，普通病房，到現在已經能夠出院並在家由親人照護，恢復的速度連醫生都感到驚訝。他感謝親友的支持，會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。

民進黨立委王定宇昨天在臉書透露，吾爾開希一個多月前摔下樓梯，導致顱內出血、昏迷指數3，一度住進加護病房。所幸搶救和後續家人細心照護，吾爾開希已經恢復非常多，雖然還需要復健，相信一定會完全康復。

消息曝光後大眾關切，吾爾開希今天上午報平安，他表示，感謝他的親朋好友持續支持和幫助，「是各位的聲音把我從昏迷中喚醒」，也是為了繼續同各位一起打造更好的未來，才讓他如此快速的恢復。

吾爾開希表示，即便目前狀況穩定，但畢竟受了個大傷，無法在短時間內完全康復，眼前也還有漫長的復健之路，但他會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。

●吾爾開希全文：

我現在挺好。

先向各位朋友致上稍遲的新年賀喜，祝福各位龍年吉祥！

我想針對過去這段期間被我耽誤到的各種活動參與、演講邀約或其他未能盡到的承諾說聲抱歉。

由於發生了意外，我在過去的一個月裡幾乎都待在醫院，經歷加護病房，普通病房，到現在已經能夠出院並在家由親人照護，恢復的速度連醫生都感到驚訝。

感謝我的親朋好友們持續地給予我支持和幫助，是各位的聲音把我從昏迷中喚醒，也是為了繼續同各位一起打造更好的未來才讓我如此快速的恢復。

即便目前狀況穩定，但畢竟受了個大傷，無法在短時間內完全康復，眼前也還有漫長的復健之路，但我會持續努力奮鬥，期盼能盡快重拾日常。

吾爾開希 復健 指數 王定宇

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